جيسوس يسجل في انتصار أرسنال على إيفرتون بثنائية وديا

الأحد، 17 يوليه 2022 - 10:16

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - أرسنال

افتتح جابرييل جيسوس التسجيل مع أرسنال في فوز فريقه وديا على إيفرتون فجر اليوم الأحد ضمن الجولة التحضيرية للفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسم أرسنال المباراة لصالحه بهدفين دون مقابل، وشهد اللقاء مشاركة جيسوس أساسيا للمرة الأولى بعد مشاركته في آخر دقيقتين بالمباراة السابقة.

وسجل جيسوس هدف الافتتاح في الدقيقة 33.

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وضاعف بوياكو ساكا النتيجة بهدف ثان عقب ثلاث دقائق.

وشارك محمد النني بديلا مع بداية الشوط الثاني بدلا من مارتن أوديجارد.

وتعتبر تلك ثالث تجارب أرسنال الودية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتغلب أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على إبسويتش الإنجليزي.

بينما حقق الفوز على نورنبيرج بخمسة أهداف مقابل ثلاثة الأسبوع الماضي.

ويلعب أرسنال مباراتين وديتين في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة أمام كل من أورلاندو سيتي الأمريكي، وتشيلسي الإنجليزي فجر يومي الخميس والأحد على الترتيب.

كما يواجه أرسنال فريق إشبيلية في آخر مبارياته التحضيرية يوم 30 يوليو في كأس الإمارات الودي والمقام على ملعب الإمارات.

ويفتتح أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 5 من شهر أغسطس المقبل بمواجهة كريستال بالاس.

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