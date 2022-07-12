خبر في الجول - اتحاد الكرة يتمم اتفاقه مع فيتوريا لتدريب المنتخب

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 00:32

كتب : أحمد الخولي محمد عبد العظيم

روي فيتوريا

أتم اتحاد الكرة اتفاقه مع روي فيتوريا لتدريب منتخب مصر خلفا لإيهاب جلال.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن عقد المدرب البرتغالي سيتمد مع منتخب مصر حتى 2026.

وعلى جانب آخر، قال مصدر مقرب من فيتوريا لـ FilGoal.com: "من المنتظر أن يتواجد مع المدرب البرتغالي 4 مساعدين بعد موافقتة على تدريب منتخب مصر".

وأضاف "الإعلان الرسمي سيتم قريبا".

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وكشف مصدر مقرب من مدرب بنفيكا الأسبق لـFilGoal.com في وقت سابق من الشهر الحالي "المفاوضات مع اتحاد الكرة المصري متقدمة للغاية وفي طريقنا للاتفاق النهائي".

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وواصل "فيتوريا منح موافقته لاتحاد الكرة المصري على تدريب المنتخب".

واستدرك المصدر "لكن مازال هناك بعض البنود التي تخص التعاقد لم يحدث فيها اتفاق نهائي".

وأتم المصدر حديثه "لكن تلك البنود الاتفاق عليها أصبح قريبا للغاية".

يذكر أن المدرب البرتغالي كان ضمن المرشحين لتدريب الأهلي خلفا لبيتسو موسيماني لكن وكيله نديم محمود أفزال أكد لـFilGoal.com عدم التوصل لاتفاق مع المارد الأحمر.

وعلم FilGoal.com آنذاك أن الأهلي بدأ المفاوضات بالفعل مع البرتغالي فيتوريا لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب العرض غير المقنع للمدرب البرتغالي.

إذ أن فيتوريا كان يرغب في الحصول على راتب 4 ملايين دولار شاملة المساعدين، والأهلي كان يريد في تخفيض المبلغ.

السبب المادي نفسه كان وراء فشل مفاوضات فيتوريا مع فلامنجو قبل أيام، ليتجه النادي البرازيلي للتعاقد مع دوريفال جونيور في ولاية ثالثة.

فيتوريا كان قد اتفق مع الجزيرة الإماراتي بالفعل لتولي قيادته، لكن تغيير الإدارة تسبب في تعثُر المفاوضات.

تاريخ فيتوريا

Resistência. A imagem de marca de Rui Vitória

كانت آخر تجارب المدرب البرتغالي هي مع سبارتاك موسكو قبل فسخ التعاقد بالتراضي في شهر ديسمبر الماضي لسوء النتائج.

وسبق للمدرب صاحب الـ52 عاما خوض تجربة في الوطن العربي حينما أشرف على تدريب النصر السعودي في 2019 وقاده للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.

وبدأ المدرب البرتغالي مسيرته في فيلافرانكيانسي البرتغالي ومنه انتقل لبنفيكا تحت 19 عاما ثم فاتيما ثم باكوس فيريرا وفيتوريا جيماريش الذي قاده للفوز بالكأس.

ومن هناك تولى تدريب بنفيكا الذي قاده للفوز بالدوري البرتغالي موسمين متتاليين وفي الثاني توج بالثنائية المحلية بعدما ظفر بالكأس.

كما توج بكأس رابطة الأندية البرتغالية والسوبر البرتغالي.

وحط فيتوريا الرحال في السعودية مع النصر ومنه انتقل لتدريب سبارتاك موسكو كآخر تجربة له حتى الآن.

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