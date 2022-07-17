هاني سعيد: ندعم السعيد في قضيته.. وموقف إبراهيم عادل ومحمود صابر من الاحتراف

الأحد، 17 يوليه 2022 - 01:45

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز موقف النادي من قضية عبد الله السعيد وحقيقة العروض المقدمة للاعبي الفريق في سوق الانتقالات.

وقال هاني سعيد عبر قناة الحياة: "نحن ندعم عبد الله السعيد في أي شيء وموقفه قوي في القضية وسنعرف الحكم في شهر أغسطس المقبل".

وأضاف " نساند عبد الله السعيد هو لاعب مهم لنا ورُفعت عليه القضية وهو لاعب في صفوف بيراميدز".

أخبار متعلقة
مؤتمر تاكيس - عن حرمان بيراميدز من أبطال إفريقيا والفوز مع حكام أجانب.. وصراع لقب الدوري توفيق وتاكيس تدخلا.. مشادة بين عبد المنعم ورمضان عقب نهاية لقاء بيراميدز والأهلي هزيمة سواريش الأولى.. بيراميدز يفك شراكة مواجهاته مع الأهلي ويهزمه بثنائية تأكد غياب مدافع الإسماعيلي عن مواجهة بيراميدز.. وودية أمام سيمبا

وحجزت على أرصدة عبد الله السعيد البنكية بعد أزمة اللاعب مع الأهلي على إثر انتقاله إلى بيراميدز في يناير 2020. (طالع التفاصيل)

وأجاب على إمكانية انضمام رمضان صبحي إلى الزمالك في صفقة تبادلية قائلا: "لا يوجد صفقة تبادلية بين رمضان صبحي ولاعبي الزمالك، وهو يفضل الاحتراف خارج مصر حال قدوم عرض له".

وتحدث سعيد عن شباب فريق بيراميدز قائلا: "عماد ميهوب لاعب كبير وإمكانياته كبيرة واعتقد أنه سيكون لاعبا مهما وله تأثير ودور مع بيراميدز مستقبلا".

ويقضى ميهوب النصف الثاني من الموسم معارا لصفوف إيسترن كومباني، وسجل هدف فوز الفريق في المباراة الأخيرة على مصر للمقاصة في الدوري.

وأضاف "أتمنى انتقال إبراهيم عادل ومحمود صابر في حال وجود عرض احترافي لهم في إسبانيا كما يُقال، واعتقد أن النادي لن يقف ضدهم حال وجود عروض خارجية".

وأتم "الموسم الحالي أفضل لبيراميدز من آخر موسمين، الموسم الماضي كان كارثيا، لست راضيا لأن إمكانيات الفريق أفضل من هذا وآمل أن نحقق شيء في الفترة المقبلة".

وفاز بيراميدز على الأهلي بنتيجة 2-0 في قمة الجولة 25 من الدوري، وارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

اقرأ أيضا

باريس سان جيرمان يعلن صفقته الثالثة

مؤتمر سواريش بعد الهزيمة أمام بيراميدز

موعد نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد والقنوات الناقلة

هاني سعيد بيراميدز
نرشح لكم
حازم إمام: البعض يتعامل مع تواجد كلاتنبرج بشكل شخصي.. وحقيقة تسوية ديون الزمالك حازم إمام يكشف تفاصيل عقد فيتوريا والجهاز المعاون.. سبب عدم تواجد الحضري وغرامة كيروش حازم إمام: فيتوريا بدأ في متابعة الدوري المصري.. وهذه قيمة الشرط الجزائي حسني عبد ربه: لم نشك في الفوز على فيوتشر رغم التأخر.. وهذه الروح ستعيد الإسماعيلي مرتضى: الكرة الآن في أقدام لاعبي الزمالك لحسم الدوري فتح الله: الفوز على الأهلي كان فرصتنا الأخيرة للاستمرار في المنافسة سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع القرموطي فوز رمضان الأول وضياع 8 من 12.. أبرز أرقام فوز بيراميدز على الأهلي
أخر الأخبار
حازم إمام: البعض يتعامل مع تواجد كلاتنبرج بشكل شخصي.. وحقيقة تسوية ديون الزمالك 16 دقيقة | الكرة المصرية
حازم إمام يكشف تفاصيل عقد فيتوريا والجهاز المعاون.. سبب عدم تواجد الحضري وغرامة كيروش 32 دقيقة | منتخب مصر
حازم إمام: فيتوريا بدأ في متابعة الدوري المصري.. وهذه قيمة الشرط الجزائي 55 دقيقة | الكرة المصرية
هاني سعيد: ندعم السعيد في قضيته.. وموقف إبراهيم عادل ومحمود صابر من الاحتراف ساعة | الكرة المصرية
حسني عبد ربه: لم نشك في الفوز على فيوتشر رغم التأخر.. وهذه الروح ستعيد الإسماعيلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مرتضى: الكرة الآن في أقدام لاعبي الزمالك لحسم الدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
محمد علي لـ في الجول: مواجهة تونس بلا مقاييس.. ونتمنى المزيد من التواجد الجماهيري في النهائي 2 ساعة | كرة يد
فتح الله: الفوز على الأهلي كان فرصتنا الأخيرة للاستمرار في المنافسة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة