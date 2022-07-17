هاني سعيد: ندعم السعيد في قضيته.. وموقف إبراهيم عادل ومحمود صابر من الاحتراف

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز موقف النادي من قضية عبد الله السعيد وحقيقة العروض المقدمة للاعبي الفريق في سوق الانتقالات.

وقال هاني سعيد عبر قناة الحياة: "نحن ندعم عبد الله السعيد في أي شيء وموقفه قوي في القضية وسنعرف الحكم في شهر أغسطس المقبل".

وأضاف " نساند عبد الله السعيد هو لاعب مهم لنا ورُفعت عليه القضية وهو لاعب في صفوف بيراميدز".

وحجزت على أرصدة عبد الله السعيد البنكية بعد أزمة اللاعب مع الأهلي على إثر انتقاله إلى بيراميدز في يناير 2020. (طالع التفاصيل)

وأجاب على إمكانية انضمام رمضان صبحي إلى الزمالك في صفقة تبادلية قائلا: "لا يوجد صفقة تبادلية بين رمضان صبحي ولاعبي الزمالك، وهو يفضل الاحتراف خارج مصر حال قدوم عرض له".

وتحدث سعيد عن شباب فريق بيراميدز قائلا: "عماد ميهوب لاعب كبير وإمكانياته كبيرة واعتقد أنه سيكون لاعبا مهما وله تأثير ودور مع بيراميدز مستقبلا".

ويقضى ميهوب النصف الثاني من الموسم معارا لصفوف إيسترن كومباني، وسجل هدف فوز الفريق في المباراة الأخيرة على مصر للمقاصة في الدوري.

وأضاف "أتمنى انتقال إبراهيم عادل ومحمود صابر في حال وجود عرض احترافي لهم في إسبانيا كما يُقال، واعتقد أن النادي لن يقف ضدهم حال وجود عروض خارجية".

وأتم "الموسم الحالي أفضل لبيراميدز من آخر موسمين، الموسم الماضي كان كارثيا، لست راضيا لأن إمكانيات الفريق أفضل من هذا وآمل أن نحقق شيء في الفترة المقبلة".

وفاز بيراميدز على الأهلي بنتيجة 2-0 في قمة الجولة 25 من الدوري، وارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

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