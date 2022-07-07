محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط

الخميس، 07 يوليه 2022 - 00:01

كتب : بسام أبو بكر

عبد الله السعيد

كشف هاني زهران محامي عبد الله السعيد قائد بيراميدز مستجدات أزمة اللاعب مع الأهلي بشأن قرار الحجز على أرصدته.

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

الأهلي

وقال هاني زهران لقناة أون تايم سبورتس 2: "المحكمة الرياضية (كاس) أرسلت لنا خطابين جديدين بشأن أزمة عبد الله السعيد والأهلي وأكدت أن القرار الصادر من مركز التسوية والتحكيم غير ملزم ولا يجوز إصدار أي قرارات في هذه القضية إلا بعد صدور القرار النهائي من محكمة (كاس) فقط".

وأضاف "المحكمة الرياضية رفضت طلب النادي الأهلي بإنهاء إجراءات القضية أمامها وعلقت الإجراءات لحين الفصل في الدعوى التي تقدم بها الأهلي، ومن المتوقع أن تكون أولى جلساتها في أغسطس المقبل لحين انتهاء المحكمة السويسرية الفدرالية من التحقيق".

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وواصل "الأهلي يقول إنه ليس الطرف الذي حجز على أرصدة عبد الله السعيد وأن من فعل ذلك هو مركز التسوية والتحكيم، وبالتالي طلب من المحكمة الرياضية أن تنفذ حكم مركز التسوية ليحصل على مبلغ 2 مليون دولار".

وأكمل "الطبيعي الآن بعدما استلم الأهلي خطابات المحكمة الرياضية الواضحة أن يرفع الحجز على أرصدة السعيد وعدم فعل ذلك معناه عدم احترام لقرارات (كاس) ويضعه تحت طائلة العقوبات من فيفا".

وأتم تصريحاته "من ناحيتنا مستعدين لفتح حوار مع الأهلي في أي وقت، ولكننا لن ندفع أي شيء ونطالب بالتعويض، وهذا الأمر سيحدث إذا وافق عليه عبد الله السعيد، لأن الأهلي من المفترض أن يدفع هو التعويض للاعب".

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