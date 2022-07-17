فتح الله: الفوز على الأهلي كان فرصتنا الأخيرة للاستمرار في المنافسة

يرى محمود فتح الله المدرب المساعد في الجهاز الفني لـ بيراميدز أن فوز فريقه على الأهلي كان الفرصة الأخيرة للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري المصري.

وفاز بيراميدز على الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الـ25 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال فتح الله لقناة أون تايم سبورتس 2: "لعبنا بتركيز من الدقيقة الأولى أمام الأهلي وحضرنا جيدا للمباراة وكنا الأفضل في الملعب ولعبنا للفوز من البداية".

وأضاف "كنا نعرف أن مباراة الأهلي هي الفرصة الأخيرة لنا للاستمرار في المنافسة ونجحنا في تحقيق الفوز".

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وأتم تصريحاته "عبد الله السعيد لاعب ذو خبرة كبيرة ويؤدي في الملعب وهو يبلغ من العمر 37 عاما أفضل من لاعبين في العشرينات من عمرهم في الدوري".

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 48 في المركز الثالث، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

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