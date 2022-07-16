إمام عاشور يغيب عن مواجهة سموحة

يغيب إمام عاشور لاعب وسط الزمالك عن مواجهة سموحة في الجولة 26 من الدوري المصري بسبب تراكم البطاقات.

ويلتقي الزمالك حاليا مع غزل المحلة في الجولة 25 من الدوري على ملعب غزل المحلة.

وتحصل عاشور على بطاقة صفراء في الدقيقة الثالثة أمام غزل المحلة بعد ادعائه السقوط داخل منطقة الجزاء.

ويعد ذلك الإنذار الثالث لعاشور في المباراة الثالثة على التوالي بعدما تحصل على بطاقة صفراء في مباراتي سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب الأخيرتين.

وسبق أن غاب إمام عاشور عن لقاء إنبي في الجولة 19 من الدوري بسبب تراكم البطاقات أيضا.

وخاض لاعب وسط الزمالك 23 مباراة الموسم الجاري في الدوري سجل خلالها 4 أهداف وصنع 2.

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