هزيمة سواريش الأولى.. بيراميدز يفك شراكة مواجهاته مع الأهلي ويهزمه بثنائية

السبت، 16 يوليه 2022 - 23:01

كتب : FilGoal

بيراميدز يفوز على الأهلي بثنائية دون رد في الدوري

حقق بيراميدز الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري، التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي.

ونجح بيراميدز في فك شراكة التعادل مع الأهلي في المواجهات بينهما طوال التاريخ.

وبعد التعادل مع الأهلي في عدد الانتصارات والتعادلات خلال مواجهات الفريقين، حقق بيراميدز الفوز رقم 4، مقابل 3 فوز للأحمر، و3 تعادلات.

أخبار متعلقة
تشكيل بيراميدز - أحمد توفيق أساسي أمام الأهلي.. ولاكاي يقود الهجوم تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام بيراميدز وكريم فؤاد يقود الجبهة اليمنى

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز مرتين بشكل متتالي على بيراميدز في الموسم الحالي، في الدور الأول من الدوري وفي دور الثمانية من كأس مصر 2021.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 48 في المركز الثالث، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وتعد الهزيمة هي الأولى لـ الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد ريكاردو سواريش، الذي فاز مرتين وتعادل مرة.

Image

وصف المباراة

Image

بدأ بيراميدز المباراة بالهجوم وسدد فخر الدين بن يوسف كرة في العارضة بعد عرضية من السعيد في الدقيقة 6.

ورد الأهلي بعرضية من أحمد عبد القادر أبعدها علي جبر قبل أن تصل إلى حسام حسن أمام المرمى.

ومرة أخرى هدد بن يوسف مرمى محمد الشناوي بضربة رأسية لكن حارس الأهلي أمس الكرة.

وسدد عبد الله السعيد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدا عن مرمى الأهلي.

ونجح بن يوسف في تسجيل محاولته الثالثة على مرمى الأهلي بعدما وصلت له الكرة بعد إبعاد الدفاع لها، ليسدد مباشرة في شباك محمد الشناوي مسجلا هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 28.

وسدد صلاح محسن كرة من أمام منطقة الجزاء أمسك بها أحمد الشناوي بسهولة.

وحصل أحمد توفيق على إنذار في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد إعاقة صلاح محسن أثناء انطلاقته نحو المرمى.

لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز بـ عمر جابر بدلا من أحمد توفيق.

واستمر اللعب دون خطورة من الفريقين، ليدفع ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بالثنائي محمد شريف وأليو ديانج في الدقيقة 60 بدلا من صلاح محسن وحمدي فتحي.

ووصلت الكرة إلى حسام حسن داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة كرة أبعدها أحمد الشناوي إلى ركنية.

ودفع تاكيس بالثنائي إريك تراوري ومحمد حمدي بدلا من فخري لاكاي وحسين السيد في الدقيقة 64.

لينجح البديل إريك تراوري في تسجيل الهدف الثاني من أول لمسة له مستغلا خطأ علي معلول في إرجاع الكرة إلى الشناوي، ليسدد الكرة مباشرة في شباك الأحمر في الدقيقة 65.

وشارك نبيل عماد "دونجا" بدلا من بلاتي توريه في الدقيقة 70.

كذلك شارك الثنائي زياد طارق ووليد سليمان بدلا من حسام حسن وأحمد عبد القادر في الدقيقة 75، في محاولة من سواريش لتنشيط هجوم الأهلي.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي فرص خطيرة من الطرفين، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع القرموطي فوز رمضان الأول وضياع 8 من 12.. أبرز أرقام فوز بيراميدز على الأهلي مؤتمر تاكيس عن حرمان بيراميدز من دوري أبطال إفريقيا والفوز مع حكام أجانب.. وصراع لقب الدوري ثنائية بنشرقي المعادة والأبيض يحكم خارج الديار.. أبرز أرقام فوز الزمالك على المحلة فخر الدين بن يوسف: الفوز على الأهلي سيزيد حظوظنا في المنافسة.. تعاهدنا على الانتصار توفيق وتاكيس تدخلا.. مشادة بين عبد المنعم ورمضان عقب نهاية لقاء بيراميدز والأهلي مؤتمر سواريش: أتقبل الخسارة ولكن ليس بهذا الشكل.. وندرك صعوبة تحقيق البطولات هذا الموسم نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق
أخر الأخبار
سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع القرموطي 2 دقيقة | الكرة المصرية
باروندو لـ في الجول: لعبنا كرة يد شرسة أمام تونس.. وننتظر دعم الجماهير في النهائي 5 دقيقة | كرة يد
فوز رمضان الأول وضياع 8 من 12.. أبرز أرقام فوز بيراميدز على الأهلي 10 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تاكيس عن حرمان بيراميدز من دوري أبطال إفريقيا والفوز مع حكام أجانب.. وصراع لقب الدوري 11 دقيقة | الكرة المصرية
ثنائية بنشرقي المعادة والأبيض يحكم خارج الديار.. أبرز أرقام فوز الزمالك على المحلة 17 دقيقة | الكرة المصرية
فخر الدين بن يوسف: الفوز على الأهلي سيزيد حظوظنا في المنافسة.. تعاهدنا على الانتصار 21 دقيقة | الكرة المصرية
توفيق وتاكيس تدخلا.. مشادة بين عبد المنعم ورمضان عقب نهاية لقاء بيراميدز والأهلي 26 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر سواريش: أتقبل الخسارة ولكن ليس بهذا الشكل.. وندرك صعوبة تحقيق البطولات هذا الموسم 30 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة