هزيمة سواريش الأولى.. بيراميدز يفك شراكة مواجهاته مع الأهلي ويهزمه بثنائية

حقق بيراميدز الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري، التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي.

ونجح بيراميدز في فك شراكة التعادل مع الأهلي في المواجهات بينهما طوال التاريخ.

وبعد التعادل مع الأهلي في عدد الانتصارات والتعادلات خلال مواجهات الفريقين، حقق بيراميدز الفوز رقم 4، مقابل 3 فوز للأحمر، و3 تعادلات.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز مرتين بشكل متتالي على بيراميدز في الموسم الحالي، في الدور الأول من الدوري وفي دور الثمانية من كأس مصر 2021.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 48 في المركز الثالث، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وتعد الهزيمة هي الأولى لـ الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد ريكاردو سواريش، الذي فاز مرتين وتعادل مرة.

وصف المباراة

بدأ بيراميدز المباراة بالهجوم وسدد فخر الدين بن يوسف كرة في العارضة بعد عرضية من السعيد في الدقيقة 6.

ورد الأهلي بعرضية من أحمد عبد القادر أبعدها علي جبر قبل أن تصل إلى حسام حسن أمام المرمى.

ومرة أخرى هدد بن يوسف مرمى محمد الشناوي بضربة رأسية لكن حارس الأهلي أمس الكرة.

وسدد عبد الله السعيد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدا عن مرمى الأهلي.

ونجح بن يوسف في تسجيل محاولته الثالثة على مرمى الأهلي بعدما وصلت له الكرة بعد إبعاد الدفاع لها، ليسدد مباشرة في شباك محمد الشناوي مسجلا هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 28.

وسدد صلاح محسن كرة من أمام منطقة الجزاء أمسك بها أحمد الشناوي بسهولة.

وحصل أحمد توفيق على إنذار في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد إعاقة صلاح محسن أثناء انطلاقته نحو المرمى.

لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني دفع تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز بـ عمر جابر بدلا من أحمد توفيق.

واستمر اللعب دون خطورة من الفريقين، ليدفع ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بالثنائي محمد شريف وأليو ديانج في الدقيقة 60 بدلا من صلاح محسن وحمدي فتحي.

ووصلت الكرة إلى حسام حسن داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة كرة أبعدها أحمد الشناوي إلى ركنية.

ودفع تاكيس بالثنائي إريك تراوري ومحمد حمدي بدلا من فخري لاكاي وحسين السيد في الدقيقة 64.

لينجح البديل إريك تراوري في تسجيل الهدف الثاني من أول لمسة له مستغلا خطأ علي معلول في إرجاع الكرة إلى الشناوي، ليسدد الكرة مباشرة في شباك الأحمر في الدقيقة 65.

وشارك نبيل عماد "دونجا" بدلا من بلاتي توريه في الدقيقة 70.

كذلك شارك الثنائي زياد طارق ووليد سليمان بدلا من حسام حسن وأحمد عبد القادر في الدقيقة 75، في محاولة من سواريش لتنشيط هجوم الأهلي.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي فرص خطيرة من الطرفين، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز.