بنشرقي يكرر ما فعله ذهابا ويقود الزمالك لفوز الأول في المحلة منذ 2010

كرر أشرف بنشرقي ما فعله في الدور الأول، وقاد بفضل ثنائيته الزمالك للفوز على غزل المحلة بنتيجة 2-0 في الجولة 25 من الدوري المصري في المحلة.

المغربي سجل ثنائية في لقاء الدور الأول والذي انتهى بفوز الزمالك 4-0، واليوم سجل ثنائيته الأولى مع الزمالك في جميع المسابقات منذ ثنائيته أمام زعيم الفلاحين في الدور الأول.

وواصل الزمالك نتائجه الرائعة خارج ملعبه في الدوري محققا فوزه العاشر من 12 مباراة الموسم الحالي، إذ خسر فقط من سموحة وتعادل مع الأهلي خارج ملعبه ومحققا 31 نقطة.

ولم يستطع المحلة تحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره إذ لم يفز في آخر 3 مباريات، بالخسارة من طلائع الجيش والزمالك والتعادل مع الإسماعيلي في الدوري.

وحقق الزمالك فوزه الأول على المحلة بملعبه منذ 2010 عندما فاز بفضل هدف محمود فتح، ومنذ ذلك الحين التقيا مرة واحدة على نفس الملعب وخسر الأبيض بنتيجة 2-1 في لقاء الموسم الماضي.

الزمالك يواصل نتائجه الرائعة خارج ملعبه #في_الدوري ✨ الفريق حقق فوزه العاشر من 12 مباراة الموسم الحالي.🔥 الزمالك خسر فقط من سموحة وتعادل مع الأهلي خارج ملعبه ومحققا 31 نقطة.🚅 pic.twitter.com/r4hi3VQyXH — FilGoal (@FilGoal) July 16, 2022

فوز رفع رصيد الزمالك إلى 57 نقطة في الصدارة وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز الذي يلتقي الأهلي بعد قليل.

بينما ظل زعيم الفلاحين دون فوز في آخر 7 مباريات بالدوري وتوقف رصيده عند 26 نقطة متراجعا للمركز الرابع عشر.

التشكيل

ولعب أحمد سيد "زيزو" في وسط الملعب لتعويض غياب محمد أشرف "روقا" المصاب.

كذلك عاد محمود حمدي "الونش" وحمزة المثلوثي للمشاركة من جديد بعد تعافيهما من الإصابة.

ودفع مصطفى عبده المدير الفني للمحلة بالمهاجم عبد الرحمن عاطف "أجويرو" في هجوم فريقه، بجانب عبده يحيى.

وصف المباراة

أشهر محمد الصباحي حكم اللقاء بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الثالثة في وجه إمام عاشور بسبب ادعائه السقوط داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 9، بدأت أول الهجمات الخطرة من الزمالك، ركنية نفذها زيزو ورأسية من الونش تصدى لها عمرو شعبان بثبات.

وبعد 4 دقائق وبنفس الطريقة مرت رأسية عبد الغني بعيدة عن المرمى.

أول فرص غزل المحلة، جاءت عن طريق إبراهيما كونيه الذي سدد كرة قوية أبعدها عواد ببراعة في الدقيقة 19.

وبعد دقيقتين أشهر الصباحي في وجه اللاعب ذاته بطاقة صفراء بسبب تدخله بالمرفق على زيزو في التحام هوائي.

في الدقيقة 25، سدد أشرف بنشرقي ركلة ثابتة من على بُعد 30 ياردة أبعدها عمرو شعبان لركنية.

ومع مرور نصف ساعة على بداية اللقاء، أرسل عبده يحيى بينية متقنة إلى أجويرو لكن عواد أثناء خروجه فشل في تشتيت الكرة بعدما مرت من تحت أقدامه، حاول أجويرو السيطرة على الكرة لمراوغة المدافع لكن ارتكب خطأً تحصل بسبب على بطاقة صفراء ثانية لفريقه في الشوط الأول.

هدأت أحداث المباراة في الدقائق التالية، لكن عواد عاد للظهور من جديد بالتصدي ببراعة لتصويبة معاذ الحناوي الذي سدد على الطائر من داخل منطقة الجزاء أبعدها عواد ببراعة في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع أبعد عواد تسديدة أحمد الشيخ من ركلة ثابتة عن مرماه، لينتهي الشوط الأول بتألق من عواد الذي تصدى لـ 4 فرص على مرماه.































































































































الشوط الثاني

أجرى جوسفالدو فيريرا تغييرين مع بداية الشوط الثاني بنزول شيكابالا وعبد الله جمعة بدلا من إمام عاشور وأحمد فتوح على الترتيب.

بعد 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني تعرض هاني عادل للإصابة ليخرج ويعوضه يحيى حامد في فريق المحلة.

في الدقيقة 59 شارك يوسف إبراهيم أوباما بدلا من سيد عبد الله نيمار.

وبعد 10 دقائق أرسل عبد الله جمعة عرضية أرضية إلى بنشرقي الذي سدد كرة ارتطمت بقدم المدافع ومرت بجوار القائم في أخطر فرص الشوط الثاني.

نفذت الركنية عن طريق زيزو وبرأسية ارتقى بنشرقي أعلى من الجميع مسجلا هدف اللقاء الأول في الدقيقة 69.

وانفرد زيزو بصدارة ترتيب أكثر من صنع أهداف في الدوري الموسم الجاري بصناعة 9 أهداف متفوقا على عبد الكبير الوادي لاعب سموحة.

🏁للمباراة الثانية تواليًا ضربة ركنية من زيزو = هدف للزمالك🏹 ⚽ عدسة 📸 أحمد مصطفى pic.twitter.com/ivOewObvha — FilGoal (@FilGoal) July 16, 2022

أجرى كلا الفريقين في الدقيقة 73 تغييراته، شارك ماليك توريه وخالد الأخميمي بدلا من إبراهيما كونيه وعبد الرحمن أجويرو.

بينما شارك إسلام جابر بدلا من سيف الدين الجزيري في الزمالك.

وفي الدقيقة 74 أطلق البديل خالد الأخميمي تصويبة قوية أبعدها عواد لركنية مواصلا تألقه في المباراة.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء، راوغ شيكابالا من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء دفاع المحلة وسدد كرة أرضية تصدى لها عمرو شعبان ليتابعها بنشرقي بسهولة في الشباك.

هدف هو الثامن للمغربي في الدوري المصري الموسم الجاري كثاني أفضل مواسمه في المسابقة بعد الموسم الماضي الذي سجل خلالها 15 هدفا.

أشرف بنشرقي وصل لهدفه الثامن بقميص الزمالك خلال الموسم الحالي #في_الدوري 🔥 المغربي أصبح ثاني هدافي الفارس الأبيض بمسابقة الدوري خلف أحمد سيد زيزو (12 هدفًا). pic.twitter.com/AwyJAGQecJ — FilGoal (@FilGoal) July 16, 2022

وفي الدقيقة الأخيرة تألق عواد من جديد وأبعدها تصويبة باولن فوافي خارج الشباك لركنية محافظا على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي ومساهما في فوز الأبيض بثنائية وتعزيز الصدارة.

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