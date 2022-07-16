توفيق وتاكيس تدخلا.. مشادة بين عبد المنعم ورمضان عقب نهاية لقاء بيراميدز والأهلي

السبت، 16 يوليه 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

مشادة بين محمد عبد المنعم ورمضان صبحي عقب نهاية اللقاء

وتفوق بيراميدز على الأهلي في الجولة 25 من الدوري بهدفين دون رد.

وتدخل أحمد توفيق واليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز للفصل بينهما ولتهدئة الأجواء بين الثنائي وحتى لا تشتعل الأمور.

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ونجح بيراميدز في فك شراكة التعادل مع الأهلي في المواجهات بينهما طوال التاريخ.

وبعد التعادل مع الأهلي في عدد الانتصارات والتعادلات خلال مواجهات الفريقين، حقق بيراميدز الفوز رقم 4، مقابل 3 فوز للأحمر، و3 تعادلات.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز مرتين بشكل متتالي على بيراميدز في الموسم الحالي، في الدور الأول من الدوري وفي دور الثمانية من كأس مصر 2021.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 48 في المركز الثالث، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وتعد الهزيمة هي الأولى لـ الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد ريكاردو سواريش، الذي فاز مرتين وتعادل مرة.

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