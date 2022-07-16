توفيق وتاكيس تدخلا.. مشادة بين عبد المنعم ورمضان عقب نهاية لقاء بيراميدز والأهلي

وتفوق بيراميدز على الأهلي في الجولة 25 من الدوري بهدفين دون رد.

وتدخل أحمد توفيق واليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز للفصل بينهما ولتهدئة الأجواء بين الثنائي وحتى لا تشتعل الأمور.

مشادة بين رمضان صبحي ومحمد عبد المنعم عقب نهاية لقاء بيراميدز والأهلي.. وتدخل أحمد توفيق وتاكيس. عدسة📸 محمد بيومي pic.twitter.com/FtXjfPhjMv — FilGoal (@FilGoal) July 16, 2022

ونجح بيراميدز في فك شراكة التعادل مع الأهلي في المواجهات بينهما طوال التاريخ.

وبعد التعادل مع الأهلي في عدد الانتصارات والتعادلات خلال مواجهات الفريقين، حقق بيراميدز الفوز رقم 4، مقابل 3 فوز للأحمر، و3 تعادلات.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز مرتين بشكل متتالي على بيراميدز في الموسم الحالي، في الدور الأول من الدوري وفي دور الثمانية من كأس مصر 2021.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 53 في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 48 في المركز الثالث، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وتعد الهزيمة هي الأولى لـ الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد ريكاردو سواريش، الذي فاز مرتين وتعادل مرة.



























































































































































اقرأ أيضا

شاهد - مرموش يسجل في فوز ودي لـ فولفسبورج

فاركو يفعل بند الشراء في عقد صبحي

برشلونة يحسم صفقة ليفاندوفسكي

مدرب الباطن يتحدث عن هدف الأهلي

إيران تحرم تشافي من السفر مع برشلونة