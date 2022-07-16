كرة يد - هنداوي: لم نتوقع مباراة سهلة أمام تونس.. وننتظر دعم الجماهير في النهائي

السبت، 16 يوليه 2022 - 23:21

كتب : FilGoal

كريم هنداوي حارس عرين منتخب مصر لليد

شدد كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد أن الفراعنة لم يتوقعوا مباراة سهلة أمام تونس مشيرا إلى أن الجميع سيقاتل في النهائي.

وفاز منتخب مصر على تونس 29-27 ليتأهل لمواجهة منتخب كاب فيردي الذي تخطى المغرب في نصف النهائي.

وقال كريم هنداوي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 3: "من الطبيعي أن تكون نتيجة المباراة قريبة، فكلا الفريقين يقدمان مستويات مميزة. لم نتوقع ان نلعب مباراة سهلة".

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وأضاف "منتخب الكونغو قوي أيضا وإذا صعد فالمباراة أمامه لم تكن لتكون سهلة".

وتابع "المنتخب التونسي لديه حلول، قدموا مباراة مميزة وكان مركز للغاية. أعددنا نفسنا بقوة للمباراة وظهرنا بشكل جيد، كان هناك بعض الأخطاء ولكن في النهاية نجحنا في الفوز".

وأتم "سنلعب مباراة نهائية "مفهاش هزار"، ننتظر دعم الجمهور وسنقاتل من أجل الفوز في الملعب".

أرقام النهائي

منتخب مصر هو حامل لقب البطولة بعد التتويج بنسخة 2020 عندما حقق الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 27-23.

وتدخل مصر البطولة من أجل الدفاع عن اللقب.

ويخوض منتخب مصر النهائي للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما حقق اللقب مرتين عامي 1991 و2000 بنظام الدورة المجمعة.

بينما يخوض منتخب كاب فيردي المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وبالمشاركة الثانية بعدما اكتفى بالمركز الخامس في النسخة الماضية.

وسيكون منتخب كاب فيردي هو أول منتخب يصل لنهائي أمم إفريقيا غير منتخبات مصر وتونس والجزائر على مقعدي النهائي منذ تلك النسخة وحتى 2020.

ويبحث منتخب مصر عن لقبه الثامن، لفض الشراكة مع الجزائر في المركز الثاني (7 ألقاب) وتضييق الفارق مع منتخب تونس المتصدر بـ 10 ألقاب.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى من بطولة إفريقيا إلى منافسات بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير بدولتي بولندا والسويد.

وضمنت منتخبات مصر وتونس والمغرب وكاب فيردي التواجد في كأس العالم في انتظار صاحب المركز الخامس.

موعد المباراة والملعب والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر ضد كاب فيردي يوم الإثنين الموافق 18 يوليو الجاري.

وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 3 بتعليق خالد خيري.

ويقام اللقاء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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