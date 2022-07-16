أمم إفريقيا لـ كرة اليد - إلى النهائي.. منتخب مصر يقصي البطل التاريخي تونس

تغلب منتخب مصر على ضيفه منتخب تونس في المباراة التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

وفاز المنتخب المصري بنتيجة 29-27.

وفاز يحيى خالد بجائزة رجل المباراة.

وتغلب منتخب مصر على الجزائر بنتيجة 34-19 في ربع النهائي، بعد فوزه على الكاميرون والمغرب في دور المجموعات ليتأهل بالصدارة.

ولعب منتخب مصر في المربع الذهبي للمرة الـ 23 في تاريخه من أصل 23 مشاركة بالبطولة الإفريقية، كما ضمن مقعده في كأس العالم.

وكان ذلك بمثابة النهائي المبكر بين مصر وتونس، إذ تواجها في نهائي آخر 3 نسخ للبطولة.

ويلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي الذي فجر كبرى مفاجآت البطولة وكسر احتكار الشمال الإفريقي لنهائي البطولة، بالفوز على المغرب بنتيجة 23-18.

منتخب مصر هو حامل لقب البطولة بعد التتويج بنسخة 2020 عندما حقق الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة 27-23.

وتدخل مصر البطولة من أجل الدفاع عن اللقب.

ويخوض منتخب مصر النهائي للمرة رقم 12 في تاريخه، بينما حقق اللقب مرتين عامي 1991 و2000 بنظام الدورة المجمعة.

بينما يخوض منتخب كاب فيردي المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وبالمشاركة الثانية بعدما اكتفى بالمركز الخامس في النسخة الماضية.

وسيكون منتخب كاب فيردي هو أول منتخب يصل لنهائي أمم إفريقيا غير منتخبات مصر وتونس والجزائر على مقعدي النهائي منذ تلك النسخة وحتى 2020.

ويبحث منتخب مصر عن لقبه الثامن، لفض الشراكة مع الجزائر في المركز الثاني (7 ألقاب) وتضييق الفارق مع منتخب تونس المتصدر بـ 10 ألقاب.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى من بطولة إفريقيا إلى منافسات بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير بدولتي بولندا والسويد.

وضمنت منتخبات مصر وتونس والمغرب وكاب فيردي التواجد في كأس العالم في انتظار صاحب المركز الخامس.





















































































































































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