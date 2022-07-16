مؤتمر فيريرا: واجهنا فريقا جيدا وشرسا.. وهذا سبب خروج إمام عاشور وفتوح بين الشوطين

أشاد جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك بأداء محمد عبد الغني وأوضح أسباب تغيير إمام عاشور وأحمد فتوح بين شوطي اللقاء.

وعزز الزمالك تصدره لترتيب الدوري برصيد 57 نقطة بالفوز على غزل المحلة بنتيجة 2-0 في ملعب المحلة.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "واجهنا فريقا جيدا وشرسا ولديهم إمكانيات كبيرة، في الشوط الثاني كنا أفضل وضغطنا بشكل أكبر".

وأوضح "استحوذنا على الكرة أكثر وخلقنا مساحات، واللعب بين الخطوط كان مهما جدا، نُجرى استشفاء سريع للاعبين لذلك طالبت اللاعبين بالمران عقب نهاية المباراة".

وعن سبب استبدال إمام عاشور مع بداية الشوط الثاني أجاب قائلا: "خروج إمام عاشور كان قرارا فنيا، عقب تحصله على بطاقة صفراء خرج من اللقاء ذهنيا، بينما خرج فتوح لأنه لم يلعب منذ فترة طويلة".

وتحصل عاشور على بطاقة صفراء في الدقيقة الثالثة أمام غزل المحلة بعد ادعائه السقوط داخل منطقة الجزاء يغيب على إثره عن مباراة الفريق المقبلة في الدوري. (طالع التفاصيل)

وأضاف "محمد عبد الغني أدى مباراة جيدة في مركز غير مركزه، وظهر بشكل جيد جدا، وعندما يتعرض لاعبيك للإصابات لابد من إيجاد حلول".

وأتم "لدينا لاعبون يستطيعون اللعب في أكثر من مركز، وهم يعرفون المهام المطلوبة منهم على أكمل وجه".



























































































































































وواصل الزمالك نتائجه الرائعة خارج ملعبه في الدوري محققا فوزه العاشر من 12 مباراة الموسم الحالي، إذ خسر فقط من سموحة وتعادل مع الأهلي خارج ملعبه ومحققا 31 نقطة.

ولم يستطع المحلة تحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره إذ لم يفز في آخر 3 مباريات، بالخسارة من طلائع الجيش والزمالك والتعادل مع الإسماعيلي في الدوري.

وحقق الزمالك فوزه الأول على المحلة بملعبه منذ 2010 عندما فاز بفضل هدف محمود فتح، ومنذ ذلك الحين التقيا مرة واحدة على نفس الملعب وخسر الأبيض بنتيجة 2-1 في لقاء الموسم الماضي.

فوز رفع رصيد الزمالك إلى 57 نقطة في الصدارة وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز الذي يلتقي الأهلي بعد قليل.

بينما ظل زعيم الفلاحين دون فوز في آخر 7 مباريات بالدوري وتوقف رصيده عند 26 نقطة متراجعا للمركز الرابع عشر.

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