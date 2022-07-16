أسامة نبيه: الزمالك سيلعب مبارياته مثل الكؤوس.. هدفنا الحفاظ على اللقب

ظهر أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعيدا بالفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد.

وفاز الزمالك على غزل المحلة في ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري المصري.

وقال أسامة نبيه في تصريحات للموقع الرسمي بعد المباراة: "كانت مواجهة صعبة وهذه طبيعة كل اللقاءات في الدوري الآن".

وأضاف "سنخوض كل المواجهات المقبلة وكأنها مباريات كؤوس".

وتابع "لدينا هدف واحد وهو الحفاظ على اللقب".

وأتم "أشكر اللاعبين على الأداء والفوز الصعب، المشوار لا يزال طويلا".

فوز الزمالك رفع رصيده للنقطة 57 نقطة في المركز الأول.

بينما توقف رصيد غزل المحلة عند 26 نقطة في المركز الـ14.

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