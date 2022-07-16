مراوغة قاتلة.. الإسماعيلي يبتعد عن الهبوط بفوز صاعق على فيوتشر

في مباراة مثيرة، عاد الإسماعيلي وحقق الفوز على حساب مضيفه فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلي We السلام ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري المصري الممتاز.

سجل محمود مرعي هدف فيوتشر في الدقيقة 63، بينما تعادل باهر المحمدي للدراويش في الدقيقة 78، وسجل أحمد مدبولي هدف الفوز في الدقيقة 92.

وأهدر أحمد رفعت ركلة جزاء لفيوتشر في الدقيقة 49.

النتيجة رفعت رصيد الإسماعيلي إلى 26 نقطة من 24 مباراة، في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف عن غزل المحلة الرابع عشر، و5 نقاط عن المقاولون السادس عشر صاحب أول مراكز الهبوط، والذي لعب مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد فيوتشر عند 39 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن سموحة الخامس الذي لعب مباراة أقل.

محاولات بلا جدوى

حاول أحمد رفعت بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 10 ولكن مرت فوق العارضة، فيما حاول محمد الشامي داخل المنطقة للدراويش في الدقيقة 14 ولاقت كرته نفس المصير.

وفي الدقيقة 18 أطلق جوناثان نجويم لاعب فيوتشر تسديدة قوية من خارج المنطقة لتمر بجوار القائم.

وحاول غنام محمد في الدقيقة 34، ولكن الكرة مرت بعيدا عن المرمى، بينما أطلق عمر الوحش تسديدة الدراويش الأخيرة في الشوط الأول لتمر فوق العارضة في الدقيقة 43.

كاد فيوتشر أن يتقدم في الدقيقة 45 بتسديدة قوية من محمد رضا، ولكن تصدى لها عمر رضوان ببراعة إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الصافرة الأولى ورضوان يتصدى

مع انطلاق الشوط الثاني، تحديدا في الدقيقة 47، أعاق عمر رضوان حارس الإسماعيلي محاولة محمد فاروق للمرور، لينال فيوتشر ركلة جزاء.

سدد أحمد رفعت ركلة الزاء في الدقيقة 49، ولكن عمر رضوان نجح في التصدي ليحافظ على التعادل.

وأطلق محمد بيومي تسديدة قوية للدراويش من خارج المنطقة في الدقيقة 53، ولكنها مرت فوق العارضة.

وأجرى علي ماهر مدرب فيوتشر تبديله الأول في الدقيقة 60 بنزول أحمد عاطف بدلا من مروان محسن.

هدف وصافرة ثانية

أتى الهدف الأول أخيرا في الدقيقة 63 من ركنية لعبها جوزيف نجويم ليقابلها محمود مرعي برأسية أبعدها رضوان، فعادت إلى مرعي مرة أخرى ليسدد في الشباك.

وأجرى حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي تبديله الأول بدخول أحمد مصطفى بدلا من حسن ياسين في الدقيقة 65، فيما حل مصطفى البدري بدلا من أحمد رفعت في صفوف فيوتشر بالدقيقة 68.

وفي الدقيقة 72 أتى خالد النبريص بدلا من عبد الرحمن مجدي في صفوف الإسماعيلي، بينما أبعد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فيوتشر فرصة خطيرة من باهر المحمدي في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 76 تحصل الإسماعيلي على ركلة جزاء بعد إعاقة كريم نيدفيد للبديل أحمد مصطفى، ليسجل منها باهر المحمدي هدف التعادل في الدقيقة 78.

قاتلة اللحظات الأخيرة

في الدقيقة 86 أتى محمد عادل بدلا من عصام صبحي في ثالث تبديلات الإسماعيلي.

على الناحية الأخرى أتى أيمن الصفاقسي بدلا من محمد فاروق في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 92 اقتنص أحمد مدبولي الهدف القاتل من مرتدة استغل خلالها تقدم جنش ليراوغه خارج منطقة الجزاء ويسكن الكرة في المرمى الخالي.

النتيجة رفعت رصيد الإسماعيلي إلى 26 نقطة من 24 مباراة، في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف عن غزل المحلة الرابع عشر، و5 نقاط عن المقاولون السادس عشر صاحب أول مراكز الهبوط، والذي لعب مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد فيوتشر عند 39 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن سموحة الخامس الذي لعب مباراة أقل.

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