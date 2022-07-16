تشكيل بيراميدز - أحمد توفيق أساسي أمام الأهلي.. ولاكاي يقود الهجوم
السبت، 16 يوليه 2022 - 19:51
كتب : FilGoal
أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري.
وتقام المباراة على ستاد الدفاع الجوي وتبدأ في التاسعة مساء.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد توفيق.
خط الوسط: وليد الكرتي - إبراهيم توريه.
أمامهما: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - دودو الجباس.
ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة من 24 مباراة.
بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 22 مباراة.
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