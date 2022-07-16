تشكيل بيراميدز - أحمد توفيق أساسي أمام الأهلي.. ولاكاي يقود الهجوم

بنشرقي يكرر ما فعله ذهابا ويقود الزمالك لفوز الأول في المحلة منذ 2010

مراوغة قاتلة.. الإسماعيلي يبتعد عن الهبوط بفوز صاعق على فيوتشر

مباشر في الدوري - بيراميدز ضد الأهلي

تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام بيراميدز وكريم فؤاد يقود الجبهة اليمنى

إمام عاشور يغيب عن مواجهة سموحة

انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(2) الزمالك.. فوز جديد

انتهت في الدوري - فيوتشر (1) - (2) الإسماعيلي.. هدف قااااتل

التشكيل - مروان أساسي بعد 236 يوما مع فيوتشر.. والشامي يقود هجوم الإسماعيلي مجددا