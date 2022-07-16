تشكيل بيراميدز - أحمد توفيق أساسي أمام الأهلي.. ولاكاي يقود الهجوم

السبت، 16 يوليه 2022 - 19:51

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري.

وتقام المباراة على ستاد الدفاع الجوي وتبدأ في التاسعة مساء.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

أخبار متعلقة
إمام عاشور يغيب عن مواجهة سموحة ماركا: ريال مدريد يحتفظ بنصف الياباني.. كوبو على أعتاب سوسيداد المزيد من الرفض.. ناجيلسمان ينفي رغبته في ضم رونالدو هدافا البوندسليجا في كتالونيا.. برشلونة يتوصل لاتفاق مع بايرن لانضمام ليفاندوفسكي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد توفيق.

خط الوسط: وليد الكرتي - إبراهيم توريه.

أمامهما: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - دودو الجباس.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة من 24 مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 22 مباراة.

اقرأ أيضا

شاهد - مرموش يسجل في فوز ودي لـ فولفسبورج

فاركو يفعل بند الشراء في عقد صبحي

برشلونة يحسم صفقة ليفاندوفسكي

مدرب الباطن يتحدث عن هدف الأهلي

إيران تحرم تشافي من السفر مع برشلونة

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
بنشرقي يكرر ما فعله ذهابا ويقود الزمالك لفوز الأول في المحلة منذ 2010 مراوغة قاتلة.. الإسماعيلي يبتعد عن الهبوط بفوز صاعق على فيوتشر مباشر في الدوري - بيراميدز ضد الأهلي تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام بيراميدز وكريم فؤاد يقود الجبهة اليمنى إمام عاشور يغيب عن مواجهة سموحة انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(2) الزمالك.. فوز جديد انتهت في الدوري - فيوتشر (1) - (2) الإسماعيلي.. هدف قااااتل التشكيل - مروان أساسي بعد 236 يوما مع فيوتشر.. والشامي يقود هجوم الإسماعيلي مجددا
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر × تونس.. نصف النهائي 3 دقيقة | كرة يد
الثالث.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع هوجو ايكتيكي 15 دقيقة | ميركاتو
بنشرقي يكرر ما فعله ذهابا ويقود الزمالك لفوز الأول في المحلة منذ 2010 16 دقيقة | الكرة المصرية
مراوغة قاتلة.. الإسماعيلي يبتعد عن الهبوط بفوز صاعق على فيوتشر 20 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - بيراميدز ضد الأهلي 31 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - كاب فيردي تكسر سيطرة الشمال وتصعد لنهائي إفريقيا على حساب المغرب 33 دقيقة | كرة يد
تشكيل بيراميدز - أحمد توفيق أساسي أمام الأهلي.. ولاكاي يقود الهجوم ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام بيراميدز وكريم فؤاد يقود الجبهة اليمنى ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة