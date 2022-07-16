تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام بيراميدز وكريم فؤاد يقود الجبهة اليمنى

دفع ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بـ أحمد عبد القادر في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة بيراميدز.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز في الجولة 25 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

ويشارك عبد القادر بشكل أساسي بعد إصابة طاهر محمد طاهر في مباراة فيوتشر السابقة ودخوله بدلا منه.

كذلك يلعب كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن بسبب إصابة محمد هاني

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة

الهجوم: صلاح محسن – حسام حسن – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي - محمود متولي – رامي ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – أليو ديانج – أحمد نبيل "كوكا" – زياد طارق.

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