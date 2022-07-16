تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام بيراميدز وكريم فؤاد يقود الجبهة اليمنى

السبت، 16 يوليه 2022 - 19:50

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي

دفع ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بـ أحمد عبد القادر في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة بيراميدز.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز في الجولة 25 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

ويشارك عبد القادر بشكل أساسي بعد إصابة طاهر محمد طاهر في مباراة فيوتشر السابقة ودخوله بدلا منه.

أخبار متعلقة
مدرب الباطن لـ في الجول عن اهتمام الأهلي بـ فابيرو أبرو: لاعب رائع.. لنرى ماذا سيحدث مواعيد مباريات اليوم 16 يوليو والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك ومنتخب مصر لليد قائمة بيراميدز - عودة سامي وجبر لمواجهة الأهلي.. وغياب فتحي وإبراهيم عادل الأهلي يُعير بواليا إلى القادسية السعودي

كذلك يلعب كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن بسبب إصابة محمد هاني

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة

الهجوم: صلاح محسن – حسام حسن – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي - محمود متولي – رامي ربيعة – محمد شريف – وليد سليمان – أليو ديانج – أحمد نبيل "كوكا" – زياد طارق.

اقرأ أيضا

شاهد - مرموش يسجل في فوز ودي لـ فولفسبورج

فاركو يفعل بند الشراء في عقد صبحي

برشلونة يحسم صفقة ليفاندوفسكي

مدرب الباطن يتحدث عن هدف الأهلي

إيران تحرم تشافي من السفر مع برشلونة

أحمد عبد القادر الأهلي بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
بنشرقي يكرر ما فعله ذهابا ويقود الزمالك لفوز الأول في المحلة منذ 2010 مراوغة قاتلة.. الإسماعيلي يبتعد عن الهبوط بفوز صاعق على فيوتشر مباشر في الدوري - بيراميدز ضد الأهلي تشكيل بيراميدز - أحمد توفيق أساسي أمام الأهلي.. ولاكاي يقود الهجوم إمام عاشور يغيب عن مواجهة سموحة انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(2) الزمالك.. فوز جديد انتهت في الدوري - فيوتشر (1) - (2) الإسماعيلي.. هدف قااااتل التشكيل - مروان أساسي بعد 236 يوما مع فيوتشر.. والشامي يقود هجوم الإسماعيلي مجددا
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر × تونس.. نصف النهائي 4 دقيقة | كرة يد
الثالث.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع هوجو ايكتيكي 15 دقيقة | ميركاتو
بنشرقي يكرر ما فعله ذهابا ويقود الزمالك لفوز الأول في المحلة منذ 2010 17 دقيقة | الكرة المصرية
مراوغة قاتلة.. الإسماعيلي يبتعد عن الهبوط بفوز صاعق على فيوتشر 21 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - بيراميدز ضد الأهلي 32 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - كاب فيردي تكسر سيطرة الشمال وتصعد لنهائي إفريقيا على حساب المغرب 34 دقيقة | كرة يد
تشكيل بيراميدز - أحمد توفيق أساسي أمام الأهلي.. ولاكاي يقود الهجوم ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام بيراميدز وكريم فؤاد يقود الجبهة اليمنى ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة