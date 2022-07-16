ماركا: ريال مدريد يحتفظ بنصف الياباني.. كوبو على أعتاب سوسيداد

يخوض ريال مدريد وريال سوسيداد مرحلة الرتوش الأخيرة لحسم صفقة انتقال تاكيفوسا كوبو من الأول إلى الثاني.

ويغادر الياباني البالغ من العمر 21 عاما إلى سوسيداد، بعقد مدته 5 سنوات حتى 2027، وفقا لصحيفة ماركا.

هذه الصفقة تم الاتفاق عليها في يونيو بالفعل، ولكن ريال مدريد يواصل الاحتفاظ بسيطرة كبرى على مستقبل الموهبة الواعدة.

وتعطلت هذه العملية لبضعة أسابيع، حيث كان يحاول سوسيداد الوصول لصيغة تمنحه ضمانات أكبر لمصالحه.

تم حل هذه المشكلة بحصول سوسيداد على 50% من بطاقة اللاعب مقابل 6 مليون يورو.

فيما يحتفظ ريال مدريد بالـ 50% الأخرى من حقوقه.

بكلمات أخرى، سيحصل ريال مدريد على نصف ثمن بيعه المقبل من سوسيداد خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويرى ريال مدريد أن سوسيداد سيكون خيارا جيدا لتطور اللاعب، كما حدث مع مارتن أوديجارد، الذي تم بيعه لاحقا لنادي أرسنال.

وقضى كوبو الموسم الماضي معارا في صفوف مايوركا.

وعلى خطى كوبو، فضل راينير جيسوس عدم السفر مع الفريق في الجولة التحضيرية للموسم المقبل، وأوضحت ماركا أنه التالي على قائمة الرحيل.

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