ماركا: ريال مدريد يحتفظ بنصف الياباني.. كوبو على أعتاب سوسيداد

السبت، 16 يوليه 2022 - 19:31

كتب : FilGoal

تاكيفوسا كوبو - مايوركا

يخوض ريال مدريد وريال سوسيداد مرحلة الرتوش الأخيرة لحسم صفقة انتقال تاكيفوسا كوبو من الأول إلى الثاني.

ويغادر الياباني البالغ من العمر 21 عاما إلى سوسيداد، بعقد مدته 5 سنوات حتى 2027، وفقا لصحيفة ماركا.

هذه الصفقة تم الاتفاق عليها في يونيو بالفعل، ولكن ريال مدريد يواصل الاحتفاظ بسيطرة كبرى على مستقبل الموهبة الواعدة.

وتعطلت هذه العملية لبضعة أسابيع، حيث كان يحاول سوسيداد الوصول لصيغة تمنحه ضمانات أكبر لمصالحه.

تم حل هذه المشكلة بحصول سوسيداد على 50% من بطاقة اللاعب مقابل 6 مليون يورو.

فيما يحتفظ ريال مدريد بالـ 50% الأخرى من حقوقه.

بكلمات أخرى، سيحصل ريال مدريد على نصف ثمن بيعه المقبل من سوسيداد خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويرى ريال مدريد أن سوسيداد سيكون خيارا جيدا لتطور اللاعب، كما حدث مع مارتن أوديجارد، الذي تم بيعه لاحقا لنادي أرسنال.

وقضى كوبو الموسم الماضي معارا في صفوف مايوركا.

وعلى خطى كوبو، فضل راينير جيسوس عدم السفر مع الفريق في الجولة التحضيرية للموسم المقبل، وأوضحت ماركا أنه التالي على قائمة الرحيل.

اقرأ أيضا

شاهد - مرموش يسجل في فوز ودي لـ فولفسبورج

فاركو يفعل بند الشراء في عقد صبحي

برشلونة يحسم صفقة ليفاندوفسكي

مدرب الباطن يتحدث عن هدف الأهلي

إيران تحرم تشافي من السفر مع برشلونة

ريال سوسيداد الدوري الإسباني تاكيفوسا كوبو ريال مدريد
نرشح لكم
الثالث.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع هوجو ايكتيكي هدافا البوندسليجا في كتالونيا.. برشلونة يتوصل لاتفاق مع بايرن لانضمام ليفاندوفسكي أوليفر كان عن دي ليخت: يريد القدوم إلى بايرن ميونيخ الثانية بين الناديين.. سكاي: أرسنال حسم صفقة زينشينكو من مانشستر سيتي وكيل ليفاندوفسكي: الجميع خرج فائزا فاركو لـ في الجول: فعلنا ضم محمد صبحي نهائيا من الزمالك.. ولا نيه لبيعه "الجوع إلى الألقاب لا ينتهي".. جنابري مستمر مع بايرن ميونيخ حتى 2026 مدرب الباطن لـ في الجول عن اهتمام الأهلي بـ فابيرو أبرو: لاعب رائع.. لنرى ماذا سيحدث
أخر الأخبار
الثالث.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع هوجو ايكتيكي 7 دقيقة | ميركاتو
بنشرقي يكرر ما فعله ذهابا ويقود الزمالك لفوز الأول في المحلة منذ 2010 8 دقيقة | الكرة المصرية
مراوغة قاتلة.. الإسماعيلي يبتعد عن الهبوط بفوز صاعق على فيوتشر 13 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - بيراميدز ضد الأهلي 24 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - كاب فيردي تكسر سيطرة الشمال وتصعد لنهائي إفريقيا على حساب المغرب 26 دقيقة | كرة يد
تشكيل بيراميدز - أحمد توفيق أساسي أمام الأهلي.. ولاكاي يقود الهجوم 54 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام بيراميدز وكريم فؤاد يقود الجبهة اليمنى 54 دقيقة | الكرة المصرية
ماركا: ريال مدريد يحتفظ بنصف الياباني.. كوبو على أعتاب سوسيداد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة