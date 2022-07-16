تقرير تونسي: بسبب إيفونا.. منع الصفاقسي من الانتقالات لـ 3 فترات

السبت، 16 يوليه 2022 - 18:05

كتب : FilGoal

إيفونا - الصفاقسي

تعرض النادي الصفاقسي التونسي لعقوبات مالية بسبب الجابوني ماليك إيفونا مهاجم أسوان الحالي، ومهاجم الأهلي السابق، وذلك بحسب تقارير إعلامية تونسية.

وبحسب إذاعة "موزاييك" فإن غرفة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أصدرت قرارها بتاريخ 11 يوليو 2022 ضد الصفاقسي.

وألزم القرار النادي التونسي بدفع 54 ألف دولار كمستحقات متأخرة، و72 ألف دولار كغرامة فسخ تعسفي للعقد، بالإضافة إلى مصاريف أخرى تشمل الإقامة والتنقل.

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ووصل الإجمالي إلى ما يعادل 390 ألف و500 دينار تونسي، مع فوائد قانونية سنوية بنسبة 5%.

بالإضافة إلى ذلك، عوقب النادي بالحرمان من قيد اللاعبين لـ 3 فترات انتقالات متتالية.

وحاول الصفاقسي الاعتراض على الاختصاص الدولي بشأن إجراءات الفسخ التي تم اتباعها، ولكن غرفة فض النزاعات بالاتحاد الدولي "فيفا" قبلت الملف.

وكان إيفونا البالغ من العمر 29 عاما، قد لعب في صفوف الصفاقسي خلال موسم 2015-2016، وأصيب بقطع في الرباط الصليبي، ليفسخ الصفاقسي تعاقده.

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