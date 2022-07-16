بايرن يؤكدها مجددا: لم نناقش فكرة ضد رونالدو

السبت، 16 يوليه 2022 - 13:57

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

أكد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ أن ناديه لم يناقش فكرة ضم كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.

وتحدث حميديتش لقناة "سبورت 1" الألمانية قائلا: "لدي الكثير من الاحترام لرونالدو، لمسيرته ونجاحه".

وواصل "لكن مرة أخرى لم نناقش فكرة ضمه".

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يأتي ذلك تأكيدا لما قاله أوليفر كان المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ في وقت سابق عن إمكانية ضم رونالدو.

وقال كان في تصريحات عبر صحيفة كيكر الألمانية: "مع احترامي لكريستيانو رونالدو، أنا اعتبره أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن التعاقد معه لن يناسب فلسفة بايرن ميونيخ".

ويرغب رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري في ظل عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك رونالدو في أي مران ليونايتد حتى الآن بداعي أسباب شخصية ولم يسافر مع الفريق لجولته التحضيرية في أستراليا وتايلاند.

ويرتبط رونالدو بعقد مع يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل.

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