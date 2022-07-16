الترميم الدفاعي بدأ.. تشيلسي يضم كوليبالي من نابولي

السبت، 16 يوليه 2022 - 10:37

كتب : رامي جمال

كاليدو كوليبالي - تشيلسي

أعلن تشيلسي رسميا صباح اليوم السبت ضمه للمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي قادما من صفوف نابولي.

ووقع صاحب الـ31 عاما على عقد يربطه بالنادي اللندني لأربع سنوات مقبلة، وذكرت التقارير الصحفية أن هناك إمكانية لمده لعام خامس.

ولم يعلن النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها كلفت خزائن النادي الإنجليزي 40 مليون يورو.

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وأصبح كوليبالي هو ثاني صفقات تشيلسي الصيفية بعد رحيم سترلينج القادم من مانشستر سيتي.

وجاء ضم كوليبالي تعويضا لرحيل المدافعين أنطونيو روديجير وأندرياس كريستنسين إلى ريال مدريد وبرشلونة على التوالي.

وقال كويبالي لموقع تشيلسي الرسمي: "أنا سعيد للغاية لأكون هنا في تشيلسي".

وأكمل "إنه فريق كبير في العالم وكان حلمي دائما اللعب في الدوري الإنجليزي وحاول تشيلسي فضمي في 2016 لكننا لم نستطعإتمام الأمر".

وأردف "الآن حينما بدأت المفاوضات وافقت على الفور لأنني أردت اللعب في الدوري الإنجليزي واللعب لهم، لقد تحدثت مع أصدقائي هنا إدوارد ميندي وجورجينيو وجعلا قراري أسهل، لذا أنا سعيد لأكون هنا".

وتابع كوليبالي حديثه "أود شكر الجماهير لقد رأيت الكثير منهم في لندن وعلى الطائرة والكل كان سعيدا لوجودي هنا، لذا أرغب في شكرهم وأتمنى أن يكون الموسم رائعا وأن نقدم لهم الكثير من اللحظات الرائعة".

فيما قال تود بويلهي مالك تشيلسي: "كاليدو كوليبالي واحد من المدافعين من الطراز العالمي ونحن سعداء بالترحيب به في تشيلسي كقائد رائع ولاعب نموذجي، يجلب كوليبالي معه الكثير من الخبرات والسمات التي تفيد فريقنا والنادي ككل".

وبدأ كوليبالي مسيرته في ميتز الفرنسي قبل أن ينتقل إلى جينك في عام 2012 ثم إلى نابولي بعد عامين.

وينتهي تعاقد المدافع السنغالي مع نابولي بنهاية الموسم المقبل.

وانضم اللاعب صاحب الـ31 عاما إلى نابولي قادما من جنك البلجيكي في عام 2014.

ومنذ ذلك الحين خاض كوليبالي مع نابولي 317 مباراة سجل خلالهم 10 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

وتوج كوليبالي مع نابولي بلقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

كوليبالي تشيلسي نابولي
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