هل هي إشارة لاستمراره؟ دي يونج يسافر مع برشلونة في جولته التحضيرية لأمريكا

السبت، 16 يوليه 2022 - 11:45

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - هولندا × بلجيكا

انضم فرينكي دي يونج لقاائمة برشلونة المستدعاة من المدير الفني تشافي هيرنانديز للسفر إلى أمريكا لخوض مباريات الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

ومازال مصير دي يونج بشأن الاستمرار مع برشلونة من عدمه غامضا في ظل وجود مفاوضات من مانشستر يونايتد لضمه.

وحسبما ذكرت التقارير الصحفية في وقت سابق فإن اللاعب الهولندي لا يرغب في الرحيل عن برشلونة فيما يريد النادي بيعه بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها.

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وأشارت التقارير إلى أن القرار تم تركه لتشافي بشأن اصطحاب دي يونج إلى الجولة التحضيرية من عدمه.

وفيما يبدو فقد يبدو ذلك القرار إشارة لاستمرار اللاعب الهولندي ضمن صفوف البلوجرانا.

وشهدت القائمة ضم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الكتالوني بوجود رافينيا وفرانك كيسي وأندرياس كريستنسين.

فيما خرج منها مارتن برايثوايت وأوسكار مينجويزا وصامويل أومتيتي وريكي بويج وحارس المرمى نيتو.

وسيخوض برشلونة أربع مباريات ودية في أمريكا يتخللها كلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

وسيبدأ برشلونة مبارياته بملاقاة إنتر ميامي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل ثم يلتقي ريال مدريد الأحد الذي يليه.

وفي الـ27 من شهر يوليو الجاري سيواجه يوفنتوس ثم يختتم جولته بملاقاة نيويورك ريد بولز.

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