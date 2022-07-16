بسنت حميدة تكشف سبب انسحابها من بطولة العالم.. ومدربها يوضح لـ في الجول

كشفت العداءة بسنت حميدة لاعبة مصر في ألعاب القوى والمتوجة بذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط سبب انسحابها من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى في أمريكا.

وكتبت بسنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم السبت "للتوضيح عن الأخبار المتداولة الخاطئة عن قرار انسحابي من بطولة العالم المقامة في أمريكا الآن".

وواصلت "كل الناس عارفة إني اعتذرت عن بطولة إفريقيا اللي كان موعدها قبل دورة ألعاب البحر المتوسط بأسبوعين فقط وهي مدة غير كافية للعلاج بسبب الإصابة ولكني قررت المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران على مسؤوليتي الشخصية رغم الإصابة".

وأضافت "كنت متواجدة في مقر اللجنة الطبية المصرية بالجزائر يوميا صباحا ومساء للعلاج طول فترة الإقامة لمدة أسبوع قبل المنافسة ويمكنهم التأكيد على كلامي".

وأكملت "وعشان أقدر ألعب كنت باخد جميع المكسنات الممكنة من حق مسكنة وبرشام وبنج رش وكل ما يخطر في بالكم عشان محسش بالألم وأنا دلوقتي في مرحلة العلاج الصحيح والتأهيل الجيد للتمكن من خوض المشاركات الدولية القادمة".

وأتمت بسنت حميدة "مكنتش حبة أبدا إني أتكلم في الموضوع ده وكنت حابة أظهر الجانب الجيد فقط ولكن كمية الأخبار الخاطئة والتعليقات السلبية غير اللائقة تطلبت مني ذلك، شكرا لمساندتكم الدائمة وأراكم قريبا في انتصارات دولية قادمة وأرقام قياسية جديدة تحت علم مصرنا الحبيبة".

وتحدث محمد عباس مدرب وزوج بسنت حميدة في السياق ذاته لـFilGoal.com قائلا: "بسنت خاضت دورة ألعاب البحر المتوسط وهي تعاني من إصابة ورغم ذلك تفوقت على بطلتي عالم وأولمبياد".

وواصل "وبالإضافة للإصابة فنحن حصلنا على تأشيرات السفر قبل البطولة بستة أيام فقط وبسبب الساعة البيولوجية والتدريبات تطلب الأمر أن نسافر قبل انطلاق المسابقة بـ10 أيام على الأقل".

وأتم "لذا بعد تلك الأسباب وخاصة الإصابة لم نرغب في المخاطرة وفضلنا عدم المشاركة".