رومانو: بايرن ميونيخ يوافق على انتقال ليفاندوفسكي لـ برشلونة

السبت، 16 يوليه 2022 - 01:28

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

وافق بايرن ميونيخ الألماني على انتقال نجمه روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

وبحسب فابريتسيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" فأن الفريق البافاري أخبر نظيره الكتالوني بالموافقة على العرض الأخير.

وأوضح أن المهاجم البولندي المخضرم سينضم لصفوف برشلونة الأسبوع الجاري.

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وستصل قيمة الصفقة 50 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز، وتصل مدة التعاقد لـ 3 مواسم.

وشدد إلى أن اللاعب سار على نهج رافيينيا المنضم حديثا لصفوف الفريق الكتالوني إذ لم يناقش بشأن عروض تشيلسي أو باريس سان جيرمان.

وأشار التقرير إلى أن رغبة بايرن ميونيخ هي بيع ليفاندوفسكي لأحد الأندية المهتمة الأخرى مثل باريس سان جيرمان أو تشيلسي.

ولكن كشفت القناة الألمانية عن رفض ليفاندوفسكي ووكيله الاستماع إلى أي عروض من أندية أخرى وأن رغبته الوحيدة هي الانتقال إلى برشلونة فقط.

وشدد التقرير على أن بايرن ميونيخ في مأزق وأنه لا بديل لديه سوى إما التفاوض مع برشلونة والوصول لحل يرضي الطرفين أو الاحتفاظ بليفاندوفسكي بذلك الوجه العابس الذي ظهر عليه في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ولا يستبعد بايرن ميونيخ مزيد من المتاعب في وسط الموسم بسبب استمرار ليفاندوفسكي، خاصة وأنه سيرحل مجانا بنهاية الموسم المقبل.

وحال إتمام الصفقة، سيكون ليفاندوفسكي رابع صفقات برشلونة بعد الثنائي فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن ورافيينيا.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن قادما في صفقة انتقال حر من بروسيا دورتموند عام 2014.

ومنذ ذلك الحين سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا وصنع 72 في 374 مباراة مع بايرن.

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