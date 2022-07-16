رومانو: بايرن ميونيخ يوافق على انتقال ليفاندوفسكي لـ برشلونة

وافق بايرن ميونيخ الألماني على انتقال نجمه روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

وبحسب فابريتسيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" فأن الفريق البافاري أخبر نظيره الكتالوني بالموافقة على العرض الأخير.

وأوضح أن المهاجم البولندي المخضرم سينضم لصفوف برشلونة الأسبوع الجاري.

Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. 🚨🔵🔴 #FCB Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday - he will jlin Barcelona during the weekend. 🇵🇱 pic.twitter.com/nmodHuNscw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

وستصل قيمة الصفقة 50 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز، وتصل مدة التعاقد لـ 3 مواسم.

وشدد إلى أن اللاعب سار على نهج رافيينيا المنضم حديثا لصفوف الفريق الكتالوني إذ لم يناقش بشأن عروض تشيلسي أو باريس سان جيرمان.

Robert Lewandowski will sign the contract with Barcelona during the weekend, already agreed since last February. Bayern will receive €50m add ons included. 🚨🇵🇱 #FCB Lewandowski didn’t want to discuss with Chelsea or PSG despite many approaches: only Barcelona, like Raphinha. pic.twitter.com/Q1WUsywyU2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

وأشار التقرير إلى أن رغبة بايرن ميونيخ هي بيع ليفاندوفسكي لأحد الأندية المهتمة الأخرى مثل باريس سان جيرمان أو تشيلسي.

ولكن كشفت القناة الألمانية عن رفض ليفاندوفسكي ووكيله الاستماع إلى أي عروض من أندية أخرى وأن رغبته الوحيدة هي الانتقال إلى برشلونة فقط.

وشدد التقرير على أن بايرن ميونيخ في مأزق وأنه لا بديل لديه سوى إما التفاوض مع برشلونة والوصول لحل يرضي الطرفين أو الاحتفاظ بليفاندوفسكي بذلك الوجه العابس الذي ظهر عليه في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ولا يستبعد بايرن ميونيخ مزيد من المتاعب في وسط الموسم بسبب استمرار ليفاندوفسكي، خاصة وأنه سيرحل مجانا بنهاية الموسم المقبل.

وحال إتمام الصفقة، سيكون ليفاندوفسكي رابع صفقات برشلونة بعد الثنائي فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن ورافيينيا.

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن قادما في صفقة انتقال حر من بروسيا دورتموند عام 2014.

ومنذ ذلك الحين سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا وصنع 72 في 374 مباراة مع بايرن.

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