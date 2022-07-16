"كأنك مع اللاعب في كل شيء".. ودية ميلان وكولن تشهد حدثا فريدا

السبت، 16 يوليه 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

لاعبو ميلان يحتفلون بالتتويج بالدوري الإيطالي

تشهد المباراة الودية التي ستجمع غدا الأحد بين ميلان وكولن الألماني حدثا فريدا يعطي تجربة استثنائية لجماهير الفريقين بشكل خاص وكرة القدم بشكل عام.

فلأول مرة سوف يستطيع الجمهور رؤية ما يحدث في أرضية الملعب من خلال أعين اللاعبين.

وسيتم ذلك عن طريق تركيب كاميرات وبعدها سيتم إجراء عملية المونتاج لتلك اللقطات وبثها عب مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

أخبار متعلقة
اللقاء الأخير.. ليفاندوفسكي يودع زملائه في مران بايرن قبل الانتقال إلى برشلونة هل هي إشارة لاستمراره؟ دي يونج يسافر مع برشلونة في جولته التحضيرية لأمريكا بعد صراع الوداد والرجاء.. الطائي السعودي يخطف هداف الدوري المغربي

وتلك التقنية تتبع شركة "مايند فلاي" وقال المدير التنفيذي لها ومؤسسها إيران تال: "استخدام تلك التقنية سوف يساعد على حدوث المزيد من الإثارة للجماهير".

وشدد "صُممت ستراتنا للذكاء الاصطناعي بشكل خفيف الوزن للحفاظ على أداء اللاعب وشعوره مثلما يرتدي السترة الخاصة بنظام جي بي إس وينسى الجميعىأنه يرتدي شيء ما بعد دقائق".

وفي شهر مايو الماضي وقعت شركة "مايند فلاي" عقدا مع يورو ليج أكبر دوري أوروبي لكرة السلة حيث يرتدي بعض اللاعبين تلك التقنية لجعل الجمهور يقترب أكثر مما يحدث داخل أرضية الملعب.

طالع أيضا

تشيلسي يعلن صفقة جديدة

تفاصيل انسحاب بسنت حميدة من بطولة العالم

قرار جديد من برشلونة بشأن دي يونج

برشلونة يحسم صفقة ليفاندوفسكي

ميلان كولن
نرشح لكم
بايرن يؤكدها مجدا: لم نناقش فكرة ضد رونالدو أرنولد يتحدث عن مواجهة كريستال بالاس والتعاون مع صلاح بعد غياب اللقاء الأخير.. ليفاندوفسكي يودع زملائه في مران بايرن قبل الانتقال إلى برشلونة هل هي إشارة لاستمراره؟ دي يونج يسافر مع برشلونة في جولته التحضيرية لأمريكا مستوحى من موسم الثلاثية.. مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه الثاني الترميم الدفاعي بدأ.. تشيلسي يضم كوليبالي من نابولي الإيطالي الثالث.. بيرنارديسكي إلى تورونتو الكندي راموس يسجل.. سان جيرمان ينتصر في أولى مبارياته التحضيرية
أخر الأخبار
بايرن يؤكدها مجدا: لم نناقش فكرة ضد رونالدو 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرنولد يتحدث عن مواجهة كريستال بالاس والتعاون مع صلاح بعد غياب 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
"كأنك مع اللاعب في كل شيء".. ودية ميلان وكولن تشهد حدثا فريدا 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
اللقاء الأخير.. ليفاندوفسكي يودع زملائه في مران بايرن قبل الانتقال إلى برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
هل هي إشارة لاستمراره؟ دي يونج يسافر مع برشلونة في جولته التحضيرية لأمريكا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد صراع الوداد والرجاء.. الطائي السعودي يخطف هداف الدوري المغربي 2 ساعة | ميركاتو
بسنت حميدة تكشف سبب انسحابها من بطولة العالم.. ومدربها يوضح لـ في الجول 2 ساعة | رياضات أخرى
"ستبقى في ذاكرة الجميع".. نهاية قصة جاريكا مع منتخب بيرو 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 3 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 4 في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة