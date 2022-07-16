"كأنك مع اللاعب في كل شيء".. ودية ميلان وكولن تشهد حدثا فريدا

تشهد المباراة الودية التي ستجمع غدا الأحد بين ميلان وكولن الألماني حدثا فريدا يعطي تجربة استثنائية لجماهير الفريقين بشكل خاص وكرة القدم بشكل عام.

فلأول مرة سوف يستطيع الجمهور رؤية ما يحدث في أرضية الملعب من خلال أعين اللاعبين.

وسيتم ذلك عن طريق تركيب كاميرات وبعدها سيتم إجراء عملية المونتاج لتلك اللقطات وبثها عب مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وتلك التقنية تتبع شركة "مايند فلاي" وقال المدير التنفيذي لها ومؤسسها إيران تال: "استخدام تلك التقنية سوف يساعد على حدوث المزيد من الإثارة للجماهير".

وشدد "صُممت ستراتنا للذكاء الاصطناعي بشكل خفيف الوزن للحفاظ على أداء اللاعب وشعوره مثلما يرتدي السترة الخاصة بنظام جي بي إس وينسى الجميعىأنه يرتدي شيء ما بعد دقائق".

وفي شهر مايو الماضي وقعت شركة "مايند فلاي" عقدا مع يورو ليج أكبر دوري أوروبي لكرة السلة حيث يرتدي بعض اللاعبين تلك التقنية لجعل الجمهور يقترب أكثر مما يحدث داخل أرضية الملعب.

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