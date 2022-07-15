الأهلي يُعير بواليا إلى القادسية السعودي

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، إعارة والتر بواليا إلى القادسية السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع.

وأنهى توفيق كافة الإجراءات التعاقدية والمالية بعد الرجوع لـ محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.

ويشارك القادسية الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى السعودي بعدما احتل الموسم الماضي المركز السابع برصيد 55 نقطة.

وسبق للفريق السعودي الفوز بألقاب كأس ولي العقد وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس الاتحاد السعودي في تسعينيات القرن الماضي.

ويعد موسم 2018-19 الأخير للقادسية ضمن دوري كأس الملك محمد بن سلمان بعد 4 مواسم وسط الكبار.

بواليا (27 عاما) انضم إلى الأهلي في يناير 2021 قادما من الجونة.

فسجل مع الأهلي 5 أهداف وصنع 4 في 31 مباراة بجميع المسابقات.

قضى النصف الثاني من الموسم مع الأهلي وتوج بلقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية 2021.

ثم أعير إلى مالاطيا سبور في الأول من الموسم الماضي فاكتفى بخوض 9 مباريات بمعدل 179 دقيقة.

ثم أعير إلى السيلية القطري فسجل 4 أهداف في 18 مباراة.

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