أمم إفريقيا لـ كرة اليد - 23 من 23.. مصر إلى المربع الذهبي وكأس العالم بالفوز على الجزائر

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 21:28

كتب : إسلام أحمد

منتخب مصر لكرة اليد

حجز منتخب مصر لكرة اليد المقعد الأخير في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لـ كرة اليد بتحقيق فوز كبير على الجزائر بنتيجة ، كما ضمن مقعدا في نهائيات كأس العالم 2023.

وبذلك وصل منتخب مصر للمربع الذهبي للمرة الـ 23 في تاريخه من أصل 23 مشاركة.

ويضرب منتخب مصر نهائيا مبكرا عندما يلتقي تونس منافسه في نهائي آخر 3 نسخ في مباراة المربع الذهبي.

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ويسعى منتخب مصر للانقضاض على المركز الأول وحصد اللقب الثامن في تاريخه للانفراد بالمركز الثاني في سجل أبطال المسابقة وفض الشراكة مع الجزائر.

المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى شهدت سيطرة كبيرة من منتخب مصر منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية.

وصف المباراة

حسن وليد قداح استهل الأهداف المصرية في شباك محاربي الصحراء ثم تبعه تألق من كريم هنداوي.

على مدار الدقائق الثلاثة الأولى من المباراة سجل وليد قداح 3 أهداف ومنع هنداوي المنافس من التسجيل.

ارتفعت النتيجة بفضل هدفي أحمد الأحمر ومحمد سند إلى 5-0 في أول 7 دقائق.

وجاءت أول أهداف الجزائر في الدقيقة الثامنة في شباك كريم هنداوي.

منتخب مصر عزز من سيطرته على مجريات اللقاء، في الدقيقة 17 وصلت النتيجة للضعف بـ 10-5.

ثم 16-6 في الدقيقة 25 من الشوط الأول، وصل الفارق لـ 12 نقطة مع ختام الشوط الأول والذي انتهى بنتيجة 20-8.

الشوط الثاني

زاد الفراعنة من قدراتهم التهديفية فوصل الفارق لـ 15 نقة بين المنتخبين وأصبحت النييجة 26-11 مع مرور أول 10 دقائق من الشوط الثاني.

زاد الفارق مرة أخرى ليصل إلى 17 نقطة في الدقيقة 23، وأصبحت النتيجة تفوق مصر بنتيجة 33-16.

في الدقائق الأخيرة حاول لاعبو منتخب الجزائر تقليص الفارق بتسجيل هدفين متتاليين لتنتهي المباراة بنتيجة 34-19 وتأهل مصر للمربع الذهبي.

وحصد حسن وليد قداح جائزة أفضل لاعب في المباراة والتي سلمها له أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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