في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 19:15

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - سيراميكا كليوباترا

يغيب ثمانية من لاعبي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويحل بطل الدوري ضيفا على زعيم الفلاحين في الجولة 25 من المسابقة على ملعب المحلة.

ويكشف FilGoal.com أسباب غياب ثماني الزمالك عن القائمة.

أخبار متعلقة
قائمة الزمالك - عودة محمود علاء وحازم والمثلوثي أمام غزل المحلة.. وغياب عمر السعيد وروقا مواعيد اختبارات الناشئين والبراعم في نادي الزمالك مران الزمالك - ظهور روقا باللاصق الطبي وتدريبات منفردة لـ زيزو أحمد علي: الزمالك أكبر من تعمد إهدار ركلة جزاء.. ولم أنم وأنتظر المباراة المقبلة

طارق حامد ومحمد أبو جبل: نظرا لتحويلهما للتحقيق من قبل إدارة النادي.

رزاق سيسيه: لتغيبه عن تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة.

يوسف أسامة نبيه: شد في العضلة الأمامية شعر به بعد مباراة المقاولون العرب ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباريات المقبلة.

محمد عبد الشافي: تعافى من الإصابة وشارك في جزء من التدريبات وليس جاهزا بالشكل الكامل في المباريات بعد.

محمد أشرف "روقا": فضل الجهاز الفني إراحته بعد إصابته في الرأس في مواجهة المقاولون العرب رغم مشاركته في التدرييات الأخيرة

عمر السعيد: إجهاد عضلي

سيف جعفر: بسبب إصابه بكسر في المشطية الرابعة للذراع وعمل جبيرة.

وجاءت قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - إسلام جابر - يوسف إبراهيم " اوباما " - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"- أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 54 نقطة من 24 مباراة.

وانتصر الزمالك في مواجهته الأخيرة بالدوري على المقاولون العرب بهدف دون رد.

طالع أيضا

موقف الأهلي من مهاجم الباطن السعودي

نوتنجهام فورست يعلن صفقته السابعة

ريال مدريد يرفض عرضا من نيوكاسل لضم أسينسيو

موقف ناثان أكي من الانتقال إلى تشيلسي

الزمالك غيابات الزمالك في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
الأهلي يُعير بواليا إلى القادسية السعودي قائمة الإسماعيلي - عودة الشامي ودونجا أمام فيوتشر.. وغياب محمد فوزي قائمة الزمالك - عودة محمود علاء وحازم والمثلوثي أمام غزل المحلة.. وغياب عمر السعيد وروقا مواعيد اختبارات الناشئين والبراعم في نادي الزمالك مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف "بإصراره وتحامله على نفسه".. أحمد يحيى لاعب الجولة 24 في الدوري المصري مدرب منتخب الشباب: لا أملك سوى محترف وحيد.. وصلاح باشا: الأهلي لم يفاوضني الاتحاد السكندري ينفي عبر في الجول استقالة عماد النحاس
أخر الأخبار
الأهلي يُعير بواليا إلى القادسية السعودي 6 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الإسماعيلي - عودة الشامي ودونجا أمام فيوتشر.. وغياب محمد فوزي 22 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر (19) (8) الجزائر.. تفوق الفراعنة 49 دقيقة | كرة يد
أمم إفريقيا لـ كرة اليد - كاب فيردي تصعق أنجولا وتواجه المغرب من أجل ما لم يحدث منذ 1983 ساعة | رياضات أخرى
في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
كلوب يكشف آخر تطورات إصابة ثلاثي ليفربول.. وموقف جوتا من مواجهة سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك - عودة محمود علاء وحازم والمثلوثي أمام غزل المحلة.. وغياب عمر السعيد وروقا ساعة | الكرة المصرية
مواعيد اختبارات الناشئين والبراعم في نادي الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف 4 في الجول يكشف حقيقة ترك لاعب منتخب الشباب المعسكر بسبب الأهلي