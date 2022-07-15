في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة غزل المحلة

يغيب ثمانية من لاعبي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويحل بطل الدوري ضيفا على زعيم الفلاحين في الجولة 25 من المسابقة على ملعب المحلة.

ويكشف FilGoal.com أسباب غياب ثماني الزمالك عن القائمة.

طارق حامد ومحمد أبو جبل: نظرا لتحويلهما للتحقيق من قبل إدارة النادي.

رزاق سيسيه: لتغيبه عن تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة.

يوسف أسامة نبيه: شد في العضلة الأمامية شعر به بعد مباراة المقاولون العرب ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباريات المقبلة.

محمد عبد الشافي: تعافى من الإصابة وشارك في جزء من التدريبات وليس جاهزا بالشكل الكامل في المباريات بعد.

محمد أشرف "روقا": فضل الجهاز الفني إراحته بعد إصابته في الرأس في مواجهة المقاولون العرب رغم مشاركته في التدرييات الأخيرة

عمر السعيد: إجهاد عضلي

سيف جعفر: بسبب إصابه بكسر في المشطية الرابعة للذراع وعمل جبيرة.

وجاءت قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - إسلام جابر - يوسف إبراهيم " اوباما " - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"- أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 54 نقطة من 24 مباراة.

وانتصر الزمالك في مواجهته الأخيرة بالدوري على المقاولون العرب بهدف دون رد.

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