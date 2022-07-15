بعد أحداث مباراة سيراميكا.. أحمد يحيى يعلن اعتزاله نهائيا

أعلن أحمد يحيى حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عقب أحداث مواجهة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

وكتب يحيى عبر حسابه على فيسبوك: " شكرا جمهور مصر على الدعم والمساندة. شكر الله سعيكم جميعا ولا يريكم الله مكروها أو سوءً فى عزيز لديكم يارب".

وأوضح "بعد أحداث الأمس قررت اعتزال كرة القدم نهائيا. وانا لله وانا اليه راجعون وعند الله تجتمع الخصوم".

ورفض يحيى استكمال المباراة أمام سيراميكا في ظل الهتافات المسيئة التي تعرض لها عقب استقباله 5 أهداف في ظل مشاركته بعد أيام قليلة من وفاة شقيقه.

وأعلنت رابطة الدوري المصري حصد يحيى لجائزة أفضل لاعب في الجولة 24 من الدوري المصري.

ونشر حساب رابطة الأندية المحترفة: "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبية لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الإتحاد السكندري أحمد يحيي والذي بعطاءه اختير لاعبا للجولة. ابق رأسك مرفوعاً يا أحمد".

وقال أحمد سامي مدرب سيراميكا عن هذه الواقعة: "يختلف ذلك من لعب لآخر، من الممكن أن يقول اللاعب إنه غير قادر على المشاركة".

وأوضح "الاتحاد فريق كبير وجماهيري والنتيجة ثقيلة فضغطت الجماهير. البعض يمكنه تحمل ذلك والبعض الآخر لا يمكنه".

واختتم "أقول للاعبين دائما سواء كنا في فريق جماهيري أو نواجه فريقا جماهيريا: لا تترك أذنك للجماهير. أعزي أحمد يحيى في وفاة شقيقه وإن شاء الله سيجتاز هذه الكبوة".

في الإطار ذاته قال أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بفريق سيراميكا كليوباترا: "موقف محزن جدا. الأهداف أتت من انفرادات وزيادات عددية لا يتحمل أحمد يحيى مسؤوليتها. الفريق 11 لاعبا وليس حارس مرمى فقط".

وأوضح "ذهبت لدعمه وكان يردد: أريد الاعتزال. قلت له إنه واعد ولا يزال أمامه 10 سنوات على الأقل. أعاتب جمهور الاتحاد، فعليهم دعم حارسهم الأساسي، خاصة أن يحيى تحامل على نفسه رغم ظروفه الخاصة ولم يظهر بشكل سيئ".

وتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 28 في المركز العاشر.

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