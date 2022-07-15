الصباحي حكما لمباراة غزل المحلة والزمالك

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 21:59

كتب : FilGoal

محمد الصباحي

يدير محمد الصباحي مباراة غزل المحلة والزمالك تحكيميا في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويلتقي غزل المحلة والزمالك في السادسة والنصف مساءً على ملعب المحلة.

ويعاون الصباحي كل من: محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح.

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ويتواجد إبراهيم محجوب حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد: علاء صبري ويعاونه أحمد توفيق طلب.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎الدورى المصرى الممتاز الجولة الخامسة والعشرون االسبت -١٦ يوليو ٢٢.r الزمالك استاد غزل المحلة غزلامحلة غزل المحلة 6:30 مصر محمد الصباحى حكم ساحة مصر حكم مساعد محمود أبو الرجال مصر هانی عبد الفتاح حكم مساعد مصر إبراهيم محجوب حكم رابع مصر علاء صبرى VAR حكم فيديو مصر VAR مساعد أحمد حكم فيديو توفيق طلب Egyptian Association Football‎'‎‎

وأدار الصباحي 8 مباريات في الدوري الموسم الجاري وأشهر 34 بطاقة صفراء و4 حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء.

وسبق له أن أدار مباراة مصر للمقاصة والزمالك والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

ولم يُدر من قبل أي مباراة لزعيم الفلاحين الموسم الجاري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 54 نقطة من 24 مباراة.

وانتصر الزمالك في مواجهته الأخيرة بالدوري على المقاولون العرب بهدف دون رد.

بينما يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة، وخسر آخر مبارياته من البنك الأهلي.

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