الصباحي حكما لمباراة غزل المحلة والزمالك

يدير محمد الصباحي مباراة غزل المحلة والزمالك تحكيميا في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويلتقي غزل المحلة والزمالك في السادسة والنصف مساءً على ملعب المحلة.

ويعاون الصباحي كل من: محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح.

ويتواجد إبراهيم محجوب حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد: علاء صبري ويعاونه أحمد توفيق طلب.

وأدار الصباحي 8 مباريات في الدوري الموسم الجاري وأشهر 34 بطاقة صفراء و4 حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء.

وسبق له أن أدار مباراة مصر للمقاصة والزمالك والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

ولم يُدر من قبل أي مباراة لزعيم الفلاحين الموسم الجاري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 54 نقطة من 24 مباراة.

وانتصر الزمالك في مواجهته الأخيرة بالدوري على المقاولون العرب بهدف دون رد.

بينما يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة، وخسر آخر مبارياته من البنك الأهلي.

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