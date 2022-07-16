خبر في الجول - موقف الزمالك مع إيداع جالاتاسراي قيمة صفقة مصطفى محمد

السبت، 16 يوليه 2022 - 01:03

كتب : أحمد شوقي صلاح

منتخب مصر - مصطفى محمد

ينتظر الزمالك عودة العمل الرسمي في البنوك بدءا من يوم الأحد المقبل من أجل الحصول على تأكيد بوصول قيمة صفقة مصطفى محمد إلى حسابات النادي من جالاتاسراي التركي.

وحسبما علم FilGoal.com لم يرسل النادي التركي خطابا رسميا للزمالك لتأكيد التحويل المصرفي، وفي حال تأخر جالاتاسراي عن دفع القيمة المقدرة بـ 4 ملايين دولار.

يحق للزمالك الحصول على نصف مليون دولار إضافية بعد انقضاء المدة المتفق عليها.

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التقارير التركية أشارت إلى أن النادي التركي أرسل القيمة المالية المقدرة بـ 4 ملايين دولار الأسبوع الماضي.

وبحسب قناة "TRT" التركية، الأسبوع الماضي، فأن النادي دفع قيمة الصفقة بعدما أعلن منذ عدة أشهر ضم اللاعب حتى صيف 2025 بشكل نهائي.

وذكر موقع " milliyet" التركي في وقت سابق أن الفريق التركي اتفق مع الزمالك على مد مهلة دفع 4 ملايين يورو من الأول من شهر يوليو الجاري إلى العاشر من الشهر نفسه.

وكان جالاتا سراي أعلن سابقا ضم مصطفى من الزمالك نهائيا بعقد يمتد لـ2025 لكنه لم يسدد كافة المستحقات لإتمام الانتقال.

ولكن على الرغم من ذلك فقد أشار التقرير إلى أن مصطفى يعد أقرب اللاعبين في هجوم الفريق التركي للرحيل بين مباي دياني وبافيتمبي جوميز.

وأشار التقرير إلى أن قيمة مصطفى محمد السوقية تبلغ 6 مليون و500 ألف يورو، لكن النادي التركي يتوقع الحصول على مبلغ ما بين 8 لـ10 ملايين يورو ليسمح له بالرحيل.

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