خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع رزاق سيسيه قبل شكواه

تواصل نادي الزمالك مع الإيفواري رزاق سيسيه من أجل العودة والانتظام مع الفريق.

رزاق سيسيه النادي : الزمالك الزمالك

ويغيب الإيفواري في الفترة الماضية عن تدريبات الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فأن تواصل النادي معه خاصة أنه يحق للنادي في الفترة المقبلة تقديم شكوى ضد اللاعب بسبب غيابه.

وحسبما علم FilGoal.com يمتد تعاقد اللاعب يمتد لمدة 3 مواسم وليس الموسم الجاري.

وقال نبيل أبو زيد وكيل اللاعب في وقت سابق لقناة "الحياة" قائلا "رزاق سافر كوت ديفوار ولن يعود مجددا ويريد عدم الاستمرار مع الزمالك وتسبب في مشكلة بينه وبين الزمالك وهو يعرف أن عقده مازال مستمرا مع الزمالك".

وواصل "سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري كانا يفاوضانه ولكنه وقع على بياض على عقد ثان مع الزمالك، وقع على بياض كي يتفق مع النادي على عقد جديد لكن لم يتم الاتفاق على أي شيء".

وشدد نبيل أبو زيد "الزمالك لو أراد التقدم بشكوى ضده فلن توجد مشكلة".

واكتفى الإيفواري البالغ 23 عاما بالمشاركة في 10 مباريات بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا دون أن يسجل أو يصنع.

وانضم رزاق سيسيه إلى الزمالك قادما من أسوان في صيف 2018.

وقضى الإيفواري 3 سنوات ونصف معارا لصفوف الاتحاد السكندري قبل أن يعود مع بداية الموسم الجاري.

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