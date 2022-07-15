الأحمر: مواجهة تونس الأصعب في البطولة.. وهنداوي: أرجو أن تمتلئ المدرجات في نصف النهائي

تحدث أحمد الأحمر وكريم هنداوي لاعبا منتخب مصر لكرة اليد على تأثير الحضور الجماهيري على الفريق في بطولة إمم إفريقيا وطالبوا بحضور كامل العدد لمباراة نصف النهائي ضد تونس.

ويلتقي منتخب مصر غدا في التاسعة مساءً مع تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد.

وتفوق الفراعنة في ربع النهائي على الجزائر بنتيجة 34-19. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد الأحمر عقب نهاية اللقاء: "أشكر الجماهير خاصة أنهم أضافوا أجواءً رائعة للبطولة ونشعر بالفارق معهم، وأتمنى أن نواصل على نفس النهج".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس "تغيير المراكز؟ أعرف ألعب في مركزي الجناح والباك، في المباراة الماضية ضد المغرب تعرض محمد سند للإصابة فحاول باروندو المدير الفني أن يجد الحلول، خاصة أنه يحاول تقسيم المجهود بين اللاعبين من أجل أن يكون الجميع جاهزا حتى المباراة النهائية".

وعن الفوز باللقب أجاب: "نسير خطوة بخطوة ونريد الاستشفاء قبل لقاء تونس غدا، خاصة أننا نواجه تونس والجزائر في يومين متتاليين وهما رفقة مصر من أفضل 3 منتخبات في القارة، ستكون أصعب مباراة في البطولة وبعدها سنرى موقفنا من المباراة النهائية".





















في نفس السياق قال كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر: "نسير خطوة تلو الأخرى وفي كامل تركيزنا، وأشكر اللاعبين والجماهير وأتمنى من الجماهير أن تملأ الصالة غدا أمام تونس، هم حافز كبير لنا وهدفنا إسعادهم".

وأتم " أرجو أن تمتلئ المدرجات في مباراتي نصف النهائي والنهائي وتكون البطولة من نصيبنا".

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