الرحلة مستمرة حتى 2025.. محرز يجدد تعاقده مع مانشستر سيتي

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 18:33

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي

جدد الجزائري رياض محرز تعاقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي حتى صيف 2025.

رياض محرز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال محرز لموقع سيتي الرسمي: "أنا سعيد للغاية بتجديد تعاقدي".

وأكمل "لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءا من هذا النادي الرائع".

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وواصل "إن مساعدتنا في تحقيق النجاح الذي تمتعنا به في المواسم الأربعة الماضية كان لا يُنسى وجعلنا جميعا جائعين للتطلع لتحقيق المزيد".

وتابع "أود أيضا أن أشكر بيب جوارديولا والجهاز الفني، على الطريقة التي ساعدوني بها في التطور كلاعب ودفعي لمواصلة التحسن".

وأتم "الآن أريد فقط أن أحاول وألعب دوري في مساعدة الفريق على النجاح في الموسم المقبل وما بعده".

وانضم محرز في صيف 2018 لسيتي وتوج بلقب الدوري الإنجليزي 3 مرات وكأس الرابطة 3 مرات وكذلك كأس الاتحاد ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي وخسر اللقب لصالح تشيلسي في 2021.

وخلال 189 مباراة مع السماوي سجل الجزائري البالغ 31 عاما، 63 هدفا ومرر 45 تمريرة حاسمة.

من جانبه قال تكسيكي بيجيريستين المدير الرياضي للفريق: "لعب رياض دورا كبيرا في نجاحنا في السنوات الأربع منذ انضمامه إلينا، ويسعدنا جميعا أنه وافق على عقده الجديد".

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وتابع "جلب الكثير للنادي بمهاراته وموهبته والتزامه ورغبته في الفوز واضحة منذ لحظة وصوله لأول مرة. كما أعلم أن بيب والجهاز الفني يستمتعان بالعمل معه".

وأتم "إنه أحد أكثر الأجنحة إثارة في اللعبة ونحن جميعا متحمسون جدا لمعرفة أنه سيكون جزءا من سعينا المستمر لمحاولة تحقيق المزيد من النجاح".

وقضى محرز الموسم المنقضي كأفضل مواسمه مع الفريق السماوي منذ انضمامه إذ سجل 24 هدفا في كل المسابقات كأفضل سجل تهديفي له وهدافا للفريق.

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