أمم إفريقيا لـ كرة اليد - كاب فيردي تصعق أنجولا وتواجه المغرب من أجل ما لم يحدث منذ 1983

حسم منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) تأهله لنصف نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد بفوز قاتل على أنجولا بنتيجة 24-23 في ربع النهائي.

ولأول مرة يصل منتخب كاب فيردي إلى نصف النهائي في تاريخه وبالمشاركة الثانية بعدما اكتفى بالمركز الخامس في النسخة الماضية.

كما ضمن كاب فيردي تأهله لكأس العالم 2023 المقبلة وللمرة الثانية في تاريخه وعلى التوالي بعد المشاركة في النسخة الماضية والتي أقيمت بمصر.

ويضرب منتخب كاب فيردي موعدا ناريا مع المغرب في نصف نهائي المسابقة.

وبذلك تضمن البطولة وجها جديدا في النهائي منذ نسخة 1983، إذ هيمنت منتخبات مصر وتونس والجزائر على مقعدي النهائي منذ تلك النسخة وحتى 2020.

الشوط الأول من اللقاء انتهى بتقدم كاب فيردي بنتيجة 13-12.

وفي الشوط الثاني ظلت النتيجة تعادل بين المنتخبين بنتيجة 23-23 حتى الأنفاس الأخيرة والتي حسمها كاب فيردي بنقطة الفوز المثيرة.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى من بطولة إفريقيا إلى منافسات بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير بدولتي بولندا والسويد.

وتقام البطولة في مصر على صالتي 6 أكتوبر الدولية وحسن مصطفى خلال الفترة ما بين 11 إلى 18 يوليو.

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