كلوب يكشف آخر تطورات إصابة ثلاثي ليفربول.. وموقف جوتا من مواجهة سيتي

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول آخر تطورات إصابة ثلاثي فريقه عقب الفوز على منافسه كريستال بالاس وديا اليوم الجمعة بهدفين دون رد في سنغافورة.

ديوجو جوتا

النادي : ليفربول

أليسون بيكر

النادي : ليفربول

ليفربول

ويعاني ثلاثي ليفربول ديوجو جوتا وأليسون بيكر وأليكس أوكسليد تشامبرلين من الإصابة في الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عن إصابة تشامبرلين: "بالطبع إنه أمر مخيب للآمال للغاية بالنسبة لنا لأن أوكسليد تدرب بشكل جيد منذ بداية الموسم التحضيري".

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وأضاف "أوكسليد يعاني من إصابة عضلية وهذا جيد مقارنة بما تعرض له في السابق من إصابات أقوى لذلك أنا متقبل الأمر. لا أعرف بالضبط كم من الوقت سيستغرق لكنه سيعود قريبا".

وتعرض تشامبرلين للإصابة خلال مباراة ليفربول أمام كريستال بلاس ولم يستطع استكمال اللقاء.

موقف جوتا وأليسون

وتطرق كلوب للحديث عن موقف الثنائي ديوجو جوتا وأليسون بيكر من المشاركة أمام مانشستر سيتي ضمن كأس الدرع الخيرية نهاية الشهر الجاري.

وقال كلوب: "أعتقد أن أليسون لديه فرصة للمشاركة أمام سيتي لكن ديوجو لا".

وأوضح "أليسون يشعر بالآم في عضلات البطن، الأمر ليس خطيرا، لكننا نستعد لموسم كامل لذلك يجب ألا يلعب في الوقت الحالي".

واختتم "من الطبيعي أن تواجه مثل هذه الأمور، لا نواجه خطورة ولكن علينا أن نكون حذرين لأن بقية الموسم أطول بكثير من البداية".

ويغيب جوتا عن صفوف ليفربول بسبب إصابة في العضلة الضامة يعاني منها منذ مشاركته مع منتخب بلاده في التوقف الدولي بشهر يونيو الماضي.

وستقام مباراة الدرع الخيرية 2022 على ملعب ليستر سيتي بدلا من ملعب ويمبلي.

المباراة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وليفربول ستقام يوم السبت 30 يوليو المقبل.

ويلعب مانشستر سيتي المباراة بصفته بطل الدوري أمام ليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

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