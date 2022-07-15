قائمة بيراميدز - عودة سامي وجبر لمواجهة الأهلي.. وغياب فتحي وإبراهيم عادل

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 21:43

كتب : هاني العوضي

علي جبر - بيراميدز X مازيمبي

عاد شريف إكرامي وأحمد سامي وعلي جبر لقائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في قمة الجولة 25 من الدوري المصري.

ويلتقي بيراميدز على استاد الدفاع الجوي مع الأهلي غدا السبت في التاسعة مساءً.

ويغيب عن قائمة بيراميدز: أحمد فتحي وإبراهيم عادل

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بينما عاد أحمد سامي وعلي جبر عقب نهاية إيقافهما.

وجاءت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - حسين السيد - محمد حمدي.

خط الوسط: عمر جابر - إريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي والذي له مباراتين مؤجلتين.

ويقود المباراة طاقم تحكيم إسباني بالكامل، بقيادة كارلوس دل سيرو جراندي.

Carlos del Cerro Grande officiates Switzerland vs. Italy - Football Italia

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم الساحة: كارلس دل سيرو جراندي

حكم مساعد: ساؤول كابانييرو مارتينيز

حكم مساعد: دييجو باربيرو سيفيا

حكم رابع: سيزار سوتو جرادو

حكم فيديو: خوان مارتينيز مونويرا

حكم فيديو مساعد: إجناسيو إجليسياس فيانويفا

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 16 يوليو الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الدفاع الجاوي.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

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