تحددت مواعيد اختبارات الناشئين والبراعم في نادي الزمالك صيف 2022، وكذلك الملاعب التي تُجرى عليها المنافسات.

ووافق مرتضى منصور إقامة اختبارات الناشئين في مجمع ملاعب إبراهيم يوسف.

وأعلن الكابتن طارق يحيي المسؤول عن الاختبارات، تحديد 5 أيام لإقامة اختبارات البراعم والناشئين داخل مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بالقلعة البيضاء.

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وستقام الاختبارات في الأيام التالية:

الأحد 17 يوليو 2022

الثلاثاء 19 يوليو 2022

الأحد 24 يوليو 2022

الثلاثاء 26 يوليو 2022

الأحد 31 يوليو 2022

وتبدأ الاختبارات بداية من التاسعة صباحا، أما البراعم ستكون بدايتها في الرابعة عصرا، وفقا للأيام المحددة سابقا.

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