خدمة في الجول - تعرف على مواعيد اختبارات الناشئين في أبرز الأندية المصرية

تقام اختبارات الناشئين في العديد من الأندية المصرية في فترة الصيف المعتادة، وذلك استعدادا لبدء الموسم الجديد 2022-2023 في مختلف المراحل العمرية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد وتفاصيل اختبارات الناشئين في أبرز الأندية المصرية وموقفها الحالي.

الأهلي

تبدأ اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي يوم الخميس 16 يونيو على ملاعب ‏أكاديمية الأهلي بمدينة نصر، وذلك للمراحل العمرية من مواليد 2007 وحتى 2015.

على أن يتم بيع الاستمارات اعتبارا من الخميس الموافق 9 يونيو الجاري من الساعة العاشرة صباحا وحتى نفاد الكمية.‏

وتجرى اختبارات الناشئين من الساعة السابعة صباحا وفقًا للمواعيد التالية:‏

* الخميس 16-6-2022: الاختبار الأول «مواليد 2013-2014-2015».‏

* الجمعة 17-6-2022: الاختبار الأول «مواليد "2013-2014-2015».

* السبت 18-6-2022: الاختبار الأول «مواليد "2010-2011-2012».

* الأحد 19-6-2022: الاختبار الأول «مواليد "2010-2011-2012».

* الاثنين 20-6-2022: الاختبار الأول «مواليد 2007-2008-2009».

* الثلاثاء21-6-2022 :الاختبار الأول «مواليد 2007-2008-2009».

* الخميس 23-6-2022 :الاختبار الثاني «مواليد 2013-2014-2015».

* الجمعة 24-6-2022 :الاختبار الثاني «مواليد 2010-2011-2012».‏

* السبت 25-6-2022 :الاختبار الثاني «مواليد 2007-2008-2009».‏

* الأحد 26-6-2022 : الاختبار الثالث «مواليد 2013-2014-2015».‏

* الاثنين 27-6-2022: الاختبار الثالث «مواليد "2010-2011-2012».‏

* الثلاثاء 28-6-2022 : الاختبار الثالث «مواليد 2007-2008-2009».

الزمالك

بدأت اختبارات النادي الأبيض يوم الخميس 2 يونيو، وتستمر إلى السبت 4 يونيو.

وتستمر الاختبارات على ملاعب نادي إيرو سبورت التابع لوزارة الطيران المدني.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك فإن الاختبارات تشهد إقبالا كبيرا في الوقت الراهن.

وتضم اختبارات الزمالك جميع الفئات من 2001 إلى 2015.

الإسماعيلي

تنطلق اختبارات الدراويش يوم السبت 4 يونيو وتستمر إلى نهاية الشهر.

وتقام اختبارات الناشئين على الملعب الفرعي رقم 2 بمقر النادي.

فيما تقام اختبارات قطاع البراعم على ملعب مركز شباب الإسماعيلية.

وتنطلق الاختبارات من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا. ويبلغ سعر الاستمارة 50 جنيها.

وتقام اختبارات قطاع الناشئين لمواليد من 2001 وحتى 2009.

بينما تقام اختبارات مدرسة الكرة لمواليد من 2010 وحتى 2015.

على الناحية الأخرى تقام اختبارات المحافظات يوم الخميس من كل أسبوع.

إنبي

بدأت اختبارات إنبي في السابع والعشرين من مايو الماضي في مختلف محافظات القاهرة، حيث اختتمت فعاليات الأسبوع الأول.

وإليكم جدول فعاليات الأسبوع المقبل من الاختبارات:

* السبت 2022/6/4

محافظة الإسماعيلية - التل الكبير في ملعب مركز شباب التل الكبير

محافظة الشرقية - مركز الزقازيق بملعب ستاد الجامعة.

* الأحد 2022/6/5

محافظة أسوان - ملعب مركز شباب الحصايا.

* الإثنين 2022/6/6

محافظة الدقهلية - مركز المنصورة بملعب سماد طلخا.

محافظة القاهرة – المنيل بمجمع ملاعب أحمد ماهر بنادى النيل.

محافظة الأقصر بملعب نادى المدينة المنورة.

* الثلاثاء 2022/6/7

محافظة قنا - ملعب ستاد قنا.

* الأربعاء 2022/6/8

محافظة الفيوم - مركز طامية بملعب مركز شباب طامية.

محافظة المنوفية - مركز بركة السبع بملعب مركز شباب بركة السبع.

محافظة البحر الأحمر – الغردقة بملعب الذهبية.

* الخميس 2022/6/9

محافظة البحيرة - مركز أبو حمص بملعب مركز شباب أبو حمص.

* الجمعة 2022/6/10

محافظة القليوبية - شبرا الخيمة بملعب أجيال.

محافظة الشرقية - مركز أبو كبير بملعب مركز شباب أبو كبير.

محافظة المنيا - مركز مغاغة بملعب مركز شباب مغاغة.

المصري

بدأت اختبارات المصري في الثامن والعشرين من مايو الماضي.

وانتهت اختبارات قطاع البراعم بين 28 مايو و2 يونيو، لمواليد من 2010 وحتى 2016.

وتنطلق اختبارات مواليد 2007 و2008 و2009 من السبت 4 يونيو وإلى الإثنين 6 من الشهر ذاته.

وفيما يخص الاختبارات الخارجية لجميع المحافظات، تقام لجميع المراحل السنية بين السبت 11 يونيو والخميس 16 يونيو.

أما عن اختبارات قطاع الشباب والناشئين، فتبدأ يوم السبت 18 يونيو وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته، وتشهد اختبار مواليد من 2003 وحتى 2006.

وتقام اختبارات خارجية في محافظات الصعيد بين السبت 25 يونيو والإثنين 27 من الشهر ذاته، فيما يشهد يومي الثلاثاء 28 والأربعاء 29 اختبارات المتخلفين من جميع المراحل السنية.

وتباع الاستمارات بملعب الهدف بالمدينة الرياضية من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء مقابل 50 جنيه.

زد

أعلن نادي زد أن اختبارات الناشئين لديه ستبدأ يوم 20 يونيو.

وتستمر هذه الاختبارات حتى الثامن من يوليو المقبل.

ويتم التسجيل من خلال الموقع الرسمي من هنا

وآخر موعد للتسجيل هو 18 يونيو.

طلائع الجيش

أنهى النادي الاختبار الأول للتصفية والذي يخوضه جميع المتقدمين، وذلك بين 29 مايو و2 يونيو.

ويقام الاختبار الثاني على 4 أيام:

الأحد 5 يونيو - مواليد من 2011 إلى 2014

الإثنين 6 يونيو - مواليد من 2008 إلى 2010

الأربعاء 8 يونيو - مواليد من 2005 إلى 2007

الخميس 9 يونيو - مواليد من 2001 إلى 2004

ويقام الاختبار الثالث لذات الفئات بنفس التوزيع الأسبوعي، الأحد 12 يونيو والإثنين 13 يونيو والأربعاء 15 يونيو والخميس 16 يونيو.

وتقام جميع الاختبارات على ملعب النجيل الصناعي بنادي طلائع الجيش أمام دار المشاة.

المقاولون العرب

بدأت الاختبارات يوم السبت 21 مايو الماضي.

وأقيمت الاختبارات لمختلف المراحل العمرية بين 2005 و2014.

وتم تخصيص أيام السبت والإثنين والأربعاء لمواليد من 2010 إلى 2014.

بينما تم تخصيص الأحد والثلاثاء والخميس لمواليد من 2005 إلى 2009.

أما مواليد من 2001 وحتى 2003، فقد تم تأجيل اختباراتهم لحين أداء امتحاناتهم الدراسية، وتم تخصيص أيام الأحد والثلاثاء والخميس لهم.

الاتحاد السكندري

بدأ الاتحاد السكندري اختباراته يوم السبت 28 مايو بفرع النادي في سموحة، بسعر 40 جنيها للاستمارة.

وتقرر إرجاء الإعلان عن موعد اختبارات بقية المحافظات لوقت لاحق.

وانتهت اختبارات المرحلة الأولى لكافة الفئات العمرية بين 2007 و2015.

اختبارات المرحلة الثانية:

السبت 4 يونيو: مواليد من 2013 إلى 2015.

الإثنين 6 يونيو: مواليد من 2010 إلى 2012

الأربعاء 8 يونيو: مواليد من 2007 إلى 2009

اختبارات المرحلة الثالثة:

السبت 11 يونيو: مواليد من 2013 إلى 2015.

الإثنين 13 يونيو: مواليد من 2010 إلى 2012

الأربعاء 15 يونيو: مواليد من 2007 إلى 2009

وادي دجلة

بدأ النادي اختباراته لمختلف الفئات العمرية من أعضاء النادي فقط، وذلك يوم الأربعاء 25 مايو الماضي.

أما من غير الأعضاء، فأعلن النادي عدم قبوله سوى مواليد 2008 فقط.

اقرأ أيضا:

حقيقة فصل 12 موظفا في اتحاد الكرة

رئيس وفاق سطيف: هذا اللاعب لا مساس به

"هذه خطوات الزمالك في قضية شيكابالا"

تصريح قوي من تركي آل الشيخ