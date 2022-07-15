مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 11:25

كتب : محمد عبد العظيم

فابيو أبرو - الباطن

هل يتفاوض الأهلي مع فابيو أبرو لاعب نادي الباطن السعودي لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية؟

أجاب مصدر مقرب من اللاعب –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "هناك أحاديث من المقربين من الأهلي لضم اللاعب".

واستدرك "لكن فابيو غير مهتم حاليا باللعب في الدوري المصري فكل ما يشغل باله هو حل أزمته مع نادي الباطن".

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وأوضح المصدر تفاصيل الأزمة "فابيو انتهى تعاقده مع الباطن وكان هناك بند في التعاقد يسمح له بالتجديد لموسم آخر لكن النادي السعودي لم يفعله وقرر اللاعب الانتقال إلى خورفكان الإماراتي".

وأضاف "لكن بعدما علم الباطن رحيل اللاعب استغل البند في التعاقد وجدده تلقائيا".

وأكمل "الباطن أخطر فابيو بتقديم شكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حال عدم الالتزام بالتعاقد خاصة بعد توقيعه لخورفكان".

وأتم المصدر "اللاعب ينتظر حاليا تحديد موقفه قبل بداية الموسم الجديد حتى لا يتعرض للإيقاف".

وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما إلى الباطن في عام 2020 قادما من موريرنسي البرتغالي مقابل مليونين و500 ألف يورو.

وخاض اللاعب الذي يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيسر 58 مباراة مع الباطن سجل خلالهم 27 هدفا وصنع اثنين آخرين.

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