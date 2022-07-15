التدعيم مستمر.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع حارس ويلز

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 11:29

كتب : FilGoal

واين هينيسي - نوتنجام فورست

أعلن نوتنجهام فورست التعاقد مع واين هينيسي حارس مرمى بيرنلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم هينيسي إلى صفوف الفريق الصاعد حديثا إلى البريمييرليج في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بيرنلي.

الحارس الويلزي هو سادس صفقات نوتنجهام في الصيف الحالي بعد الحارس دين هندرسون والظهير الأيمن جوليان بيانكون ولاعب الوسط موسى نياكاتي والمهاجم تايوو أيونيي والظهير الأيسر عمر ريتشاردز.

وشارك هينيسي (35 عاما) مع بيرنلي الموسم الماضي في مباراتين فقط واستقبل شباكه 6 أهداف.

وتخطى الويلزي بقميص منتخب بلاده حاجز الـ100 مباراة وصعد مؤخرا إلى كأس العالم بعد غياب 64 عاما.

يذكر أن نوتنجهام فورست يعود للمشاركة في الدوري الإنجليزي بعد غياب 23 عاما.

وسيبدأ الفريق مبارياته في الموسم المقبل أمام نيوكاسل خارج ملعبه.

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