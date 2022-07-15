أثليتك: ناثان أكي لن ينتقل إلى تشيلسي

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 10:52

كتب : FilGoal

ناثان آكي

لن ينتقل ناثان أكي إلى فريقه السابق تشيلسي وسيبقى في صفوف مانشستر سيتي.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن سيتي لم يكن ليوافق على رحيل أكي دون الموافقة على طلباته المادية.

ولم يشر التقرير إلى القيمة المادية التي كان يرغب سيتي في الحصول عليها، بيد أن التقارير الصحفية المختلفة ذكرت أن تشيلسي قدم عرضا مقابل 40 مليون يورو.

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وأوضح تقرير "أثليتك" أن يعتقد ان أكي مسرور بالبقاء في صفوف سيتي حيث يعد أحد أعضاء الفريق المشهورين وأنه يمثل عمقا جيدا للتشكيل.

هذا بالإضافة لتأكيد التقرير أن قرار بقاء أكي هو متفق عليه بين اللاعب والنادي.

ويسعى تشيلسي لترميم دفاعه بعد رحيل لاعبين منه وهما أنطونيو روديجير وأندرياس كريستنسين إلى ريال مدريد وبرشلونة على التوالي.

أكي تخرج من أكاديمية تشيلسي ومنذ صعوده إلى الفريق الأول تخللت فتراته مع البلوز الكثير من الإعارات قبل أن ينتقل إلى بورنموث وأخيرا إلى سيتي.

صاحب الـ27 عاما شارك الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 27 مباراة فقط وسجل 3 أهداف.

وحصد آكي لقب الدوري الإنجليزي مع سيتي في الموسمين الأخيرين.

جدير بالذكر أن الدولي الهولندي انضم لسيتي قادما من بورنموث صيف 2020.

ناثان أكي تشيلسي مانشستر سيتي
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