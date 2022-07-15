تلاعب أم اعتراض؟ أسوأ ركلات ترجيحية في تاريخ كرة القدم

ربما ستكون أغرب ركلة ترجيحية تشاهدها، بل هي أسوأ ركلة مُنفذة في تاريخ كرة القدم.

في نهائي كأس ولاية أوجون 2022، فُتح باب التساؤلات حول إمكانية وجود تلاعب في نتيجة المباراة التي جمعت ريمو ستارز وليجيبو يوناتيد.

اللقاء انتهى بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية البطل.

وأثناء تنفيذ أحد ركلات الترجيح لفريق ريمو ستارز سدد لاعب الفريق ركلته بكل قوة ناحية خط التماس.

¿El peor penal de la historia del fútbol? Esto pasó en la FA Cup de Nigeria, en la definición del partido entre Remo y Ijebu United... 😳 pic.twitter.com/lPHaDAxLw2 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2022

ولم يسجل لاعبو ريمو ستارز أي من ركلاتهم، كما لم يتحرك حارسهم في الركلات الثلاث المسددة على مرماه لتسكن شباكه.

وتوج ليجيبو باللقب بالفوز 3-0 بركلات الترجيح.

ولم يعلق نادي ريمو ستارز الذي تأسس عام 2004 وينافس في الدوري النيجيري الممتاز على أحداث المباراة.

Defeat in the state FA Cup final. pic.twitter.com/Fsf7IT4oJN — Remo Stars Sports Club (@RemoStarsSC) July 14, 2022

وعلق إيكوبان أليكو الصحفي النيجيري على ركلات الترجيح عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "اكتشفت أن لاعبي ريمو سددوا عن عمد ركلات الجزاء الثلاث الأولى وحارسهم بقي بلا حركة أيضا، عندما اعتبروا أنها علامة احتجاج على التحكيم غير العادل في المباراة".

If this isn’t Match Fixing, then I don’t know what it is. Why is Nigerian football like this? Why don’t we ever want progress?? This is Ogun State FA Cup final between Remo Stars and Ijebu United 💔💔 pic.twitter.com/Mef2oU2gd1 — Ibukun Aluko (@IbkSports) July 14, 2022

يذكر أن فريق ريمو ستارز يحتل الثالث في جدول ترتيب الدوري النيجيري قبل جولة واحدة على نهاية الموسم وبفارق نقطة واحدة عن كوارا الرابع.

وفي حال خسر المركز الثالث سيغيب عن منافسات الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

وفي حال تأهله ستكون المشاركة الأولى له في المسابقات الإفريقية.

هيئة الإذاعة البريطانية BBC في تقرير لعام 2013 كشفت حظر لاعبين ومسؤولين في أندية نيجيرية مدى الحياة للتلاعب في نتائج مباراة بعدما فاز بلاتو يونايتد بنتيجة 79-0 على أكوربا ومباراة أخرى انتهت بنتيجة 67-0.

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