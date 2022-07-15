تلاعب أم اعتراض؟ أسوأ ركلات ترجيحية في تاريخ كرة القدم

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 17:47

كتب : FilGoal

أغرب ركلة ترجيح في التاريخ

ربما ستكون أغرب ركلة ترجيحية تشاهدها، بل هي أسوأ ركلة مُنفذة في تاريخ كرة القدم.

في نهائي كأس ولاية أوجون 2022، فُتح باب التساؤلات حول إمكانية وجود تلاعب في نتيجة المباراة التي جمعت ريمو ستارز وليجيبو يوناتيد.

اللقاء انتهى بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية البطل.

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وأثناء تنفيذ أحد ركلات الترجيح لفريق ريمو ستارز سدد لاعب الفريق ركلته بكل قوة ناحية خط التماس.

ولم يسجل لاعبو ريمو ستارز أي من ركلاتهم، كما لم يتحرك حارسهم في الركلات الثلاث المسددة على مرماه لتسكن شباكه.

وتوج ليجيبو باللقب بالفوز 3-0 بركلات الترجيح.

ولم يعلق نادي ريمو ستارز الذي تأسس عام 2004 وينافس في الدوري النيجيري الممتاز على أحداث المباراة.

وعلق إيكوبان أليكو الصحفي النيجيري على ركلات الترجيح عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "اكتشفت أن لاعبي ريمو سددوا عن عمد ركلات الجزاء الثلاث الأولى وحارسهم بقي بلا حركة أيضا، عندما اعتبروا أنها علامة احتجاج على التحكيم غير العادل في المباراة".

يذكر أن فريق ريمو ستارز يحتل الثالث في جدول ترتيب الدوري النيجيري قبل جولة واحدة على نهاية الموسم وبفارق نقطة واحدة عن كوارا الرابع.

وفي حال خسر المركز الثالث سيغيب عن منافسات الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

وفي حال تأهله ستكون المشاركة الأولى له في المسابقات الإفريقية.

هيئة الإذاعة البريطانية BBC في تقرير لعام 2013 كشفت حظر لاعبين ومسؤولين في أندية نيجيرية مدى الحياة للتلاعب في نتائج مباراة بعدما فاز بلاتو يونايتد بنتيجة 79-0 على أكوربا ومباراة أخرى انتهت بنتيجة 67-0.

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