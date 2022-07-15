الأول من كثير.. صلاح يسجل هدفا ضد كريستال بالاس بطريقته المعتادة

شارك محمد صلاح فسجل هدفا بعد أقل من 120 ثانية فقط من دخوله للملعب.

ويواجه ليفبرول منافسه كريستال بالاس اليوم الجمعة وديا في أستراليا ضمن الجولة التحضيرية لكلا الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

ولم يبدأ صلاح المباراة في التشكيل الأساسي وشارك مع بداية الشوط الثاني.

ومثل أهدافه المعتادة تسلم صلاح الكرة في الناحية اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء.

وأطلق صلاح تسديدة قوية بيسراه ارتطمت بأحد مدافعي كريستال بالاس وغيرت الكرة تجاهها وارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول له استعدادا للموسم الجديد.

وكان صلاح شارك لعدة دقائق في الودية الأولى لليفربول والتي خسرها ضد مانشستر يونايتد برباعية دون رد.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

The Egyptian King doubling our lead in Singapore ⚽#LFCPreSeason pic.twitter.com/MMR2sR0D3l — Liverpool FC (@LFC) July 15, 2022

طالع أيضا

موقف الأهلي من مهاجم الباطن السعودي

نوتنجهام فورست يعلن صفقته السابعة

ريال مدريد يرفض عرضا من نيوكاسل لضم أسينسيو

موقف ناثان أكي من الانتقال إلى تشيلسي