"بإصراره وتحامله على نفسه".. أحمد يحيى لاعب الجولة 24 في الدوري المصري

فاز أحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندري بجائزة لاعب الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك رغم خسارة فريقه بخمسة أهداف دون رد على يد سيراميكا كليوباترا.

ونشر حساب رابطة الأندية المحترفة: "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبية لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الإتحاد السكندري أحمد يحيي والذي بعطاءه اختير لاعبا للجولة. ابق رأسك مرفوعاً يا أحمد".

تستحقها يا بـــطل💪👏 رابطة الأندية المصرية تختار أحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندري لاعب هذه الجولة في الدوري المصري 🇪🇬👏 pic.twitter.com/HHbnyuxCez — FilGoal (@FilGoal) July 14, 2022

وتعرض يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندري لهجوم قوي من جماهير الفريق إثر النتيجة، لينهار ويغادر الملعب.

وشارك الحارس في المباراة رغم ظروف وفاة شقيقه.

◾ حارس الاتحاد أحمد يحيى أصر على خوض المباراة اليوم رغم وفاة شقيقه بالأمس pic.twitter.com/P5nvIs28op — FilGoal (@FilGoal) July 14, 2022

وقال أحمد سامي مدرب سيراميكا عن هذه الواقعة: "يختلف ذلك من لعب لآخر، من الممكن أن يقول اللاعب إنه غير قادر على المشاركة".

وأوضح "الاتحاد فريق كبير وجماهيري والنتيجة ثقيلة فضغطت الجماهير. البعض يمكنه تحمل ذلك والبعض الآخر لا يمكنه".

واختتم "أقول للاعبين دائما سواء كنا في فريق جماهيري أو نواجه فريقا جماهيريا: لا تترك أذنك للجماهير. أعزي أحمد يحيى في وفاة شقيقه وإن شاء الله سيجتاز هذه الكبوة".

في الإطار ذاته قال أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بفريق سيراميكا كليوباترا: "موقف محزن جدا. الأهداف أتت من انفرادات وزيادات عددية لا يتحمل أحمد يحيى مسؤوليتها. الفريق 11 لاعبا وليس حارس مرمى فقط".

وأوضح "ذهبت لدعمه وكان يردد: أريد الاعتزال. قلت له إنه واعد ولا يزال أمامه 10 سنوات على الأقل. أعاتب جمهور الاتحاد، فعليهم دعم حارسهم الأساسي، خاصة أن يحيى تحامل على نفسه رغم ظروفه الخاصة ولم يظهر بشكل سيئ".

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