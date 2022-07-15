وزيرة السعادة.. رئيس تونس يمنح أنس جابر أعلى وسام استحقاق رياضي

منح الرئيس التونسي قيس سعيد، مواطنته نجمة كرة التنس أنس جابر أعلى وسام استحقاق رياضي تقديراً لإنجازها الرياضي.

أنس جابر كانت قريبة من التتويج بأولى بطولاتها في الجراند سلام ولكنها خسرت في نهائي ويمبلدون أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا.

وتعد أنس جابر هي أول عربية وإفريقية في الحقبة المفتوحة (open era) تصل لنهائي ويمبلدون.

وكتب حساب الرئاسة التونسية عبر تويتر: "رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف على موكب تكريم البطلة العالمية التونسية أنس جابر حيث تم تقليدها الوسام الوطني للاستحقاق تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية".

وكانت أنس نجحت في الموسم الماضي في بلوغ ربع النهائي قبل أن تحطم إنجازها الشخصي وتصل للنهائي في النسخة الحالية.

طريق أنس

ووصلت أنس جابر إلى النهائي بعدما فازت على التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 66 في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي فازت على تاتيانا ماريا.

وكانت أنس تقدمت إلى المركز الثاني مؤخرا في التصنيف العالمي لتحطم الرقم العربي والإفريقي المسجل باسمها بالوصول لأفضل مركز في التصنيف العالمي.

وزيرة السعادة

بشكل مفاجئ وعقب إحدى المباريات وجه أحد المراسلين سؤلا لأنس جابر عن رأيها في استقالة بوريس جونسون رئيس وزراء إنجلترا.

لكنها ردت بأنها لا تعلم شيئا عن السياسة وأنها "وزيرة السعادة".

ومنذ ذلك الحين اعتمد التونسيون اللقب الخاص بأنس.

إنجازات رائعة

وكتبت أنس جابر التاريخ في الشهر الماضي بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وكان ذلك قبل أن تضيف البطلة التونسي لقب الماسترز الثاني في تاريخها بحصد بطولة برلين المفتوحة.

واستطاعت قبل 10 سنوات أنس جابر اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.

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