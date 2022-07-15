الاتحاد السكندري ينفي عبر في الجول استقالة عماد النحاس

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 01:33

كتب : هاني العوضي

عماد النحاس - الاتحاد السكندري والزمالك

نفى محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري وعضو لجنة الكرة ما أثير عن استقالة عماد النحاس المدير الفني للفريق.

وقال سلامة في تصريحاته لـ FilGoal.com: "ما أثير عن استقالة عماد النحاس غير صحيح".

وأوضح "لم تصلنا أي استقالة مكتوبة أو شفهية".

وتعرض الاتحاد السكندري لخسارة ثقيلة على يد سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف دون رد.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري المصري الممتاز.

وتعرض أحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندري لهجوم قوي من جماهير الفريق إثر النتيجة، لينهار ويغادر الملعب.

وشارك يحيى رغم ظروف وفاة شقيقه.

وقال أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بفريق سيراميكا كليوباترا عن هذه الواقعة لقناة أون تايم سبورتس: "موقف محزن جدا. الأهداف أتت من انفرادات وزيادات عددية لا يتحمل أحمد يحيى مسؤوليتها. الفريق 11 لاعبا وليس حارس مرمى فقط".

وأوضح "ذهبت لدعمه وكان يردد: أريد الاعتزال. قلت له إنه واعد ولا يزال أمامه 10 سنوات على الأقل. أعاتب جمهور الاتحاد، فعليهم دعم حارسهم الأساسي، خاصة أن يحيى تحامل على نفسه رغم ظروفه الخاصة ولم يظهر بشكل سيئ".

النتيجة رفعت نادي سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 28 في المركز العاشر.

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