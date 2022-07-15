سامي عن الخماسية: استفدنا من تهور الاتحاد.. وأحمد ناجي: يحيى قال لي "عايز أبطل"

تحدث أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا عن فوز فريقه العريض على الاتحاد السكندري بخمسة أهداف دون رد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال سامي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنا نواجه فريقا كبيرا. النتيجة كبيرة للغاية، وسيناريو المباراة خدمنا".

وأضاف "كنت أعلم أننا سنشهد تهورا هجوميا من الاتحاد، ولذلك لم أضغط من الأمام، وانتظرت أخطاء التمرير في المناطق الخطرة".

وأوضح "في مباريات بيراميدز والزمالك وفاركو والبنك الأهلي ضغطنا من الأمام وكان هناك سوء توفيق غير طبيعي. سيناريوهات المباريات تختلف".

وتابع سامي "النتيجة ثقيلة ولكن هذه هي كرة القدم. الاتحاد السكندري يملك مدربا كبيرا هو عماد النحاس".

وواصل "لا نريد تضخيم المسألة. هذه مباراة وسننساها. أمامنا 30 نقطة، سنرى كم سنحصد منهم".

وتعرض أحمد يحيى حارس مرمى الاتحاد السكندري لهجوم قوي من جماهير الفريق إثر النتيجة، لينهار ويغادر الملعب.

وشارك يحيى رغم ظروف وفاة شقيقه.

◾ حارس الاتحاد أحمد يحيى أصر على خوض المباراة اليوم رغم وفاة شقيقه بالأمس pic.twitter.com/P5nvIs28op — FilGoal (@FilGoal) July 14, 2022

وقال سامي عن هذا الأمر: "يختلف ذلك من لعب لآخر، من الممكن أن يقول اللاعب إنه غير قادر على المشاركة".

وأوضح "الاتحاد فريق كبير وجماهيري والنتيجة ثقيلة فضغطت الجماهير. البعض يمكنه تحمل ذلك والبعض الآخر لا يمكنه".

واختتم "أقول للاعبين دائما سواء كنا في فريق جماهيري أو نواجه فريقا جماهيريا: لا تترك أذنك للجماهير. أعزي أحمد يحيى في وفاة شقيقه وإن شاء الله سيجتاز هذه الكبوة".

في الإطار ذاته قال أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بفريق سيراميكا كليوباترا: "موقف محزن جدا. الأهداف أتت من انفرادات وزيادات عددية لا يتحمل أحمد يحيى مسؤوليتها. الفريق 11 لاعبا وليس حارس مرمى فقط".

وأوضح "ذهبت لدعمه وكان يردد: أريد الاعتزال. قلت له إنه واعد ولا يزال أمامه 10 سنوات على الأقل. أعاتب جمهور الاتحاد، فعليهم دعم حارسهم الأساسي، خاصة أن يحيى تحامل على نفسه رغم ظروفه الخاصة ولم يظهر بشكل سيئ".

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تصريحات أحمد سامي وأحمد ناجي عقب الفوز الكبير لـ سيرامكا كليوباترا على الاتحاد.. وتعليق على حديثهما مع أحمد يحيى حارس الاتحاد #ستاد_مصر pic.twitter.com/kwN0HFMm5c — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 14, 2022

وبهذة النتيجة رفع نادي سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 28 في المركز العاشر.

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