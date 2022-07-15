تقرير: فابريجاس يقترب من تحقيق حلم ناد إيطالي بالدرجة الثانية

الجمعة، 15 يوليه 2022 - 00:23

كتب : FilGoal

فابريجاس - موناكو

اقترب نادي كومو أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإيطالي من تحقيق حلمه بالتعاقد مع صفقة كبرى لتدعيم صفوف الفريق وفقا فابريتسيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات.

سيسك فابريجاس

النادي : لاعب حر

واختتم كومو منافسات الموسم المنصرم من دوري الدرجة الثانية في المركز 13 برصيد 47 نقطة.

وشدد الصحفي الإيطالي على أن الإسباني المخضرم سيسك فابريجاس سيوقع بشكل رسمي لنادي كومو.

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النادي المنافس بدوري الدرجة الثانية الايطالي حاول التعاقد مع ماريو بالوتيلي وجاك ويلشير ويبدو أن محاولته الثالثة لضم صفقة كبرى ستكلل بالنجاح.

فابريجاس كان قد أعلن رحيله عن موناكو بنهاية الموسم الماضي بعد نتهاء تعاقده مع الفريق ولا يزال اللاعب يبحث عن نادي للانضمام إليه في الموسم المقبل.

اللاعب صاحب الـ 35 عاما شارك مع موناكو خلال الموسم الماضي في 6 مباريات فقط في جميع البطولات وصنع خلالهم هدف وحيد.

وانضم فابريجاس لموناكو في 2019 وخلال تلك الفترة شارك في 64 مباراة وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع 9.

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