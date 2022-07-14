الكومي لـ في الجول: شكوى فخر الدين بن يوسف خطأ المجلس السابق.. ومن له حق سيأخذه

الخميس، 14 يوليه 2022 - 23:59

كتب : بسام أبو بكر

فخر الدين بن يوسف

تحدث يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي عن شكوى التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الدراويش السابق ومهاجم بيراميدز حاليا، بشأن مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وقال الكومي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "وصل إلينا خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص شكوى فخر الدين بن يوسف"

وأضاف "سنسير في الإجراءات القانونية طالما أنه قرر الشكوى".

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وأوضح "نسبة مشاركته لم تتجاوز 25%، وبالتالي كان يجب على المجلس السابق أن يأخذ منه ورقة مخالصة تفيد بعدم وجود مستحقات له قبل رحيله".

واختتم "لقد اشتكى وسنمضي معه في إجراءات القضية، ومن له حق سيأخذه".

وكان بيراميدز قد أعلن في التاسع من سبتمبر الماضي تعاقده مع بن يوسف لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

ولعب فخر الدين بن يوسف 36 مباراة في مشواره مع الإسماعيلي بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 13 هدفا وصناعة 2 آخرين.

وبن يوسف من مواليد ٢٣ يونيو ١٩٩١، حيث شارك الموسم الماضي مع النادي الإسماعيلي في ٣٤ مباراة سجل خلالها ١٣ هدفا وصنع هدفين، كما شارك مع الفريق في مباراتين ببطولة كأس مصر.

وقال علاء وحيد المتحدث باسم الإسماعيلي في ذلك الوقت إن فخر الدين بن يوسف طلب مبلغا يفوق الحد الأقصى في النادي من أجل تجديد عقده.

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