"الحارس النموذجي".. برينتفورد يتعاقد مع ستراكوشا

"الحارس النموذجي وسيجلب الخبرة معه" هكذا وصف المدرب الدنماركي توماس فرانك تعاقد فريقه مع الألباني توماس ستراكوشا.

توماس ستراكوشا النادي :

وأعلن برينتفورد تعاقده رسميا مع ستراكوشا لمدة 3 سنوات مع خيار التمديد لموسم رابع.

الحارس البالغ 27 عاما انضم لصفوف برينتفورد في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع لاتسيو الإيطالي بنهاية الشهر الماضي.

وقال توماس فرانك المدير الفني لنادي برينتفورد: "سعيد لأننا تمكنا من التعاقد مع حارس مرمى كبير. لقد كان رقم واحد في لاتسيو لفترة طويلة وهو أمر مثير للإعجاب للغاية. لقد لعب في الدوري الإيطالي والمسابقات الأوروبية وسيجلب هذه الخبرة معه. إنه الحارس النموذجي لدينا ويأتي في بيئة جيدة ليتنافس مع ديفيد رايا وماثيو كوكس".

ستراكوشا شارك مع لاتسيو خلال 208 مباراة واستقبلت شباكة 247 هدفا وحافظ عليها خلال 62 مباراة.

وحصل الحارس الألباني على لقبين لكأس إيطاليا ومثلهما للسوبر الإيطالي بقميص نادي لاتسيو.